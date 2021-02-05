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Министр по налогам и сборам назвал признаки живущего не по средствам ИП

05.02.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство по налогам и сборам сегодня провело коллегию, на которой министр Сергей Наливайко поднял тему жизни по средствам. Он заявил, что нужно переформатировать контроль за соответствием доходов и расходов граждан. А потом назвал признаки того, что предприниматель скрывает доходы.

Налоговые органы продолжат анализировать соответствие доходов и расходов граждан, которые зарегистрированы в качестве ИП. По словам министра Наливайко, незначительная налоговая база по налогам от деятельности, полное расходование в безналичном порядке всей полученной выручки, отсутствие снятия наличных денег со счета на протяжении ряда лет и при этом приобретение имущества — это первые признаки, что предприниматель скрывает доходы.

— В данном случае наиболее справедливое налогообложение — это налогообложение не превышения расходов над доходами, а изначально полученной выручки, — считает он.

Также была затронута тема уровня жизни физлиц. По мнению министра, необходимо не просто анализировать имущественное положение физического лица, а пытаться установить источник происхождения средств и рассматривать вопрос о налогообложении именно первоначально полученного дохода, который был сокрыт от налогообложения. Налоговикам необходимо изучить финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций, где гражданин является учредителем, и множество других сведений.

— Эта работа основана на большом анализе данных о физлице, его родственниках, взаимосвязях между субъектами хозяйствования. Но именно такая работа позволяет комплексно связать превышение расходов над доходами учредителя и финансовые результаты организации, — подытожил Сергей Наливайко.

 
 
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Министерство по налогам и сборам сегодня провело коллегию, на которой министр Сергей Наливайко поднял тему жизни по средствам. Он заявил, что нужно...
 
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