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Главное в пятницу. США снова призвали белорусские власти к диалогу с обществом, суд над журналисткой Tut.by состоится 19 февраля
Источник материала: Onliner
Конец недели приносит нам очередной поток политических новостей. Итак, сегодня поверенная в делах США Кортни Остриан во время выступления в ОБСЕ заявила, что США в очередной раз призывают Лукашенко к диалогу с оппозицией. В офисе Тихановской рассказали о разговоре с послом США, а Tut.by сообщил, что суд над Екатериной Борисевич начнется 19 февраля. Обо всех событиях рассказываем ниже.
США снова призвали белорусские власти к диалогу с обществом
Поверенная в делах США Кортни Остриан заявила в своем
Остриан также отметила, что Америка удивлена силой, стойкостью и мужеством белорусского народа, который требует, чтобы его голос был услышан.
— Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание — конференцию, которая не претендует на легитимность, так как сознательно не привлекает к участию в ней более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, в том числе Светлану Тихановскую и Координационный совет. Ради будущего Беларуси мы снова призываем режим Лукашенко к открытому диалогу с Тихановской и другими членами растущего гражданского общества и оппозиции, — заявила Кортни Остриан.
По ее мнению, вместо того, чтобы участвовать в надуманных национальных собраниях, белорусским властям нужно предпринять реальные шаги по выходу из кризиса, который вызван фальсификациями на выборах и репрессиями. Остриан отметила, что власти должны выполнить рекомендации, которые изложены в докладе «Московского механизма»: они включают в себя немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение насилия.
— К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. Независимые СМИ все чаще становятся мишенью, как это обсуждалось на заседании ООН по формуле Аррии в прошлом месяце. Журналистка Tut.by Катерина Борисевич была арестована в ноябре после того, как ее репортаж разоблачил ложь властей о смерти 31-летнего Романа Бондаренко, мирного протестующего, так сильно избитого милицией и проправительственными гражданами из окружения Лукашенко, что на следующий день он скончался в больнице. В настоящее время Борисевич находится за решеткой 77 дней только потому, что она сообщила об этих фактах. Блогер и активист Игорь Лосик, который недавно завершил шестинедельную голодовку, чтобы привлечь внимание к бедственному положению оппозиции в Беларуси, находится в тюрьме почти семь месяцев по обвинению в организации демонстраций перед выборами, — заявила Кортни Остриан.
Также Остриан отметила, что «применение насилия для подавления инакомыслия — все это происходит на фоне тех самых обязательств, которые Беларусь взяла на себя как государство — участник ОБСЕ, а также обязательств, взятых Беларусью в соответствии с международным правом».
— Те члены режима Лукашенко и его спецслужб, которые проявляют жестокость по отношению к мирным демонстрантам, членам оппозиционных партий и независимым журналистам, должны понимать, что их нынешняя безнаказанность не будет длиться вечно — рано или поздно они ответят за свои злоупотребления, — заявила представитель США.
В офисе Тихановской рассказали о ее разговоре с амбассадором США
Напомним, вчера Светлана Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер. Сегодня в офисе Тихановской рассказали подробности встречи. Вот о чем шли переговоры:
Суд над журналисткой Tut.by Екатериной Борисевич начнется 19 февраля
Tut.by
Уголовное дело по обвинению журналиста Tut.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина будет рассматривать суд Московского района Минска, их обвиняют в разглашении медицинской тайны.
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Главное в пятницу. США снова призвали белорусские власти к диалогу с обществом, суд над журналисткой Tut.by состоится 19 февраля
Конец недели приносит нам очередной поток политических новостей. Итак, сегодня поверенная в делах США Кортни Остриан во время выступления в ОБСЕ заявила, что США в...
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