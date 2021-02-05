Главное в пятницу. США снова призвали белорусские власти к диалогу с обществом, суд над журналисткой Tut.by состоится 19 февраля

Источник материала: Onliner Конец недели приносит нам очередной поток политических новостей. Итак, сегодня поверенная в делах США Кортни Остриан во время выступления в ОБСЕ заявила, что США в очередной раз призывают Лукашенко к диалогу с оппозицией. В офисе Тихановской рассказали о разговоре с послом США, а Tut.by сообщил, что суд над Екатериной Борисевич начнется 19 февраля. Обо всех событиях рассказываем ниже.

США снова призвали белорусские власти к диалогу с обществом

Поверенная в делах США Кортни Остриан заявила в своем выступлении в постоянном совете ОБСЕ, что штаты в очередной раз призывают Александра Лукашенко к открытому диалогу с Тихановской и другими представителями оппозиции и гражданского общества.

Остриан также отметила, что Америка удивлена силой, стойкостью и мужеством белорусского народа, который требует, чтобы его голос был услышан.

— Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание — конференцию, которая не претендует на легитимность, так как сознательно не привлекает к участию в ней более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, в том числе Светлану Тихановскую и Координационный совет. Ради будущего Беларуси мы снова призываем режим Лукашенко к открытому диалогу с Тихановской и другими членами растущего гражданского общества и оппозиции, — заявила Кортни Остриан.

По ее мнению, вместо того, чтобы участвовать в надуманных национальных собраниях, белорусским властям нужно предпринять реальные шаги по выходу из кризиса, который вызван фальсификациями на выборах и репрессиями. Остриан отметила, что власти должны выполнить рекомендации, которые изложены в докладе «Московского механизма»: они включают в себя немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение насилия.

— К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. Независимые СМИ все чаще становятся мишенью, как это обсуждалось на заседании ООН по формуле Аррии в прошлом месяце. Журналистка Tut.by Катерина Борисевич была арестована в ноябре после того, как ее репортаж разоблачил ложь властей о смерти 31-летнего Романа Бондаренко, мирного протестующего, так сильно избитого милицией и проправительственными гражданами из окружения Лукашенко, что на следующий день он скончался в больнице. В настоящее время Борисевич находится за решеткой 77 дней только потому, что она сообщила об этих фактах. Блогер и активист Игорь Лосик, который недавно завершил шестинедельную голодовку, чтобы привлечь внимание к бедственному положению оппозиции в Беларуси, находится в тюрьме почти семь месяцев по обвинению в организации демонстраций перед выборами, — заявила Кортни Остриан.

Также Остриан отметила, что «применение насилия для подавления инакомыслия — все это происходит на фоне тех самых обязательств, которые Беларусь взяла на себя как государство — участник ОБСЕ, а также обязательств, взятых Беларусью в соответствии с международным правом».

— Те члены режима Лукашенко и его спецслужб, которые проявляют жестокость по отношению к мирным демонстрантам, членам оппозиционных партий и независимым журналистам, должны понимать, что их нынешняя безнаказанность не будет длиться вечно — рано или поздно они ответят за свои злоупотребления, — заявила представитель США.

В офисе Тихановской рассказали о ее разговоре с амбассадором США

Напомним, вчера Светлана Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер. Сегодня в офисе Тихановской рассказали подробности встречи. Вот о чем шли переговоры:

как остановить насилие и обеспечить освобождение политзаключенных;

Тихановская рассказала о делах Неронского, Спирина, Чульцовой и Андреевой и призвала Соединенные Штаты незамедлительно принять меры по освобождению заключенных. Она подчеркнула, что освобождение и реабилитация всех политзаключенных — необходимое условие для начала диалога, а торговля политическими заключенными недопустима;

как повысить эффективность реализации Акта о демократии в Беларуси и «Московского механизма» ОБСЕ. По словам Тихановской, США должны работать с Великобританией, Евросоюзом и Канадой;

как могут США поддержать независимые СМИ, семьи репрессированных, местные инициативы и проекты гражданского общества;

поддержка США частного бизнеса, пострадавшего от государственных репрессий. Долгосрочная программа экономической поддержки Беларуси.





Суд над журналисткой Tut.by Екатериной Борисевич начнется 19 февраля

Tut.by сообщает , что суд над журналисткой портала Катериной Борисевич начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.

Уголовное дело по обвинению журналиста Tut.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина будет рассматривать суд Московского района Минска, их обвиняют в разглашении медицинской тайны.



