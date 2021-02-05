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Евро и доллар подешевели, но корзина валют выросла за счет стремительного роста российского рубля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Курс доллара снизился на 0,0082 BYN до 2,6282 BYN/USD.
Доллар дешевеет второй день. За это время его курс упал на 0,0122 BYN. А до этого за десять торговых сессий стоимость доллара улетела вверх на 0,1032 BYN до максимума за три месяца.
Курс евро обвалился на 0,0191 BYN до 3,1448 BYN/EUR — минимума за 9 дней.
Евровалюта за два дня стала дешевле на 0,0312 BYN. За предшествующие девять торгов курс евро подскочил на 0,0965 BYN.
Курс российского рубля вырос сразу на 0,0176 BYN до 3,5023 BYN/100 RUB.
Рубль РФ завершил сегодняшние торги на максимуме за 32 дня.
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Евровалюта за два дня стала дешевле на 0,0312 BYN.
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