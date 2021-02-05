ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро и доллар подешевели, но корзина валют выросла за счет стремительного роста российского рубля

05.02.2021 14:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Евро и доллар подешевели, но корзина валют выросла за счет стремительного роста российского рубля
Иллюстративное фото
Валютная корзина сегодня подорожала уже девятый раз подряд, но её значение выросло всего на 0,03%. По итогам первой недели февраля получилось +0,61%. Это в 20(!) раз больше, чем получилось по итогам января.

Курс доллара снизился на 0,0082 BYN до 2,6282 BYN/USD.

Доллар дешевеет второй день. За это время его курс упал на 0,0122 BYN. А до этого за десять торговых сессий стоимость доллара улетела вверх на 0,1032 BYN до максимума за три месяца.

Курс евро обвалился на 0,0191 BYN до 3,1448 BYN/EUR — минимума за 9 дней.

Евровалюта за два дня стала дешевле на 0,0312 BYN. За предшествующие девять торгов курс евро подскочил на 0,0965 BYN.

Курс российского рубля вырос сразу на 0,0176 BYN до 3,5023 BYN/100 RUB.

Рубль РФ завершил сегодняшние торги на максимуме за 32 дня.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Иранский дипломат приговорен к 20 годам за попытку теракта во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by