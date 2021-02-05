Макаревич: «Если перед президентом стояла задача…»

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В Москве проходит заседание по уголовному делу в отношении одного из главных критиков Кремля. Алексея Навального обвиняют в клевете на ветерана. Поводом стали высказывания преследуемого властями оппозиционера по поводу ролика с рекламой поправок к Конституции.





– Если перед президентом стояла задача за один день увеличить количество молодых граждан России, которые его ненавидят, на несколько миллионов – то всё было сделано правильно, – пишет по поводу происходящего лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.