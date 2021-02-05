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На Минщине продолжаются поиски пропавшей девушки

05.02.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минской области продолжаются поиски 29-летней Ирины Бруцкой, о судьбе которой уже несколько месяцев ничего не известно.

На Минщине продолжаются поиски пропавшей девушки

Как сообщается, девушка (проживает в агрогородке Новый Двор Минского района) в октябре ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

До настоящего времени родные и близкие Ирины ничего не знают о ее местонахождении.

 
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В Минской области продолжаются поиски 29-летней Ирины Бруцкой, о судьбе которой уже несколько месяцев ничего не известно.
 
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