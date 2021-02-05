На Минщине продолжаются поиски пропавшей девушки

В Минской области продолжаются поиски 29-летней Ирины Бруцкой, о судьбе которой уже несколько месяцев ничего не известно.





Как сообщается, девушка (проживает в агрогородке Новый Двор Минского района) в октябре ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

До настоящего времени родные и близкие Ирины ничего не знают о ее местонахождении.