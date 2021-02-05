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Политическая подоплека не смутила: Есаулов назначен главным тренером «Юности»

05.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Евгений Есаулов официально назначен главным тренером «Юности».



Напомним, до этого исполняющим обязанности после увольнения Александра Макрицкого был Дмитрий Карпиков.

Есаулов до работы в «Юности» на протяжении нескольких лет был главным тренером сборной Беларуси U-18. В сезоне 2019/2020 гг. возглавлял «ОЭРДЖИ Юниор», выступавший в российской молодежной хоккейной лиге.

Напомним, 8 января «Юность» расторгла контракт с Макрицким. Трене возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги». Также Макрицкий единственный тренер ЧБ, который не подписал провластное письмо.
 
 
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Белорусский специалист Евгений Есаулов официально назначен главным тренером «Юности».
 
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