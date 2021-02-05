Политическая подоплека не смутила: Есаулов назначен главным тренером «Юности»









Напомним, до этого исполняющим обязанности после увольнения Александра Макрицкого был Дмитрий Карпиков.





Есаулов до работы в «Юности» на протяжении нескольких лет был главным тренером сборной Беларуси U-18. В сезоне 2019/2020 гг. возглавлял «ОЭРДЖИ Юниор», выступавший в российской молодежной хоккейной лиге.





Напомним, 8 января «Юность» расторгла контракт с Макрицким. Трене возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги». Также Макрицкий единственный тренер ЧБ, который не подписал провластное письмо.