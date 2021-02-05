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Единственный делегат

05.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иногда, чтобы подчеркнуть масштаб, о человеке в хорошем смысле говорят: "Таких как он рождается один на миллион". Но это в основном о хороших.

Единственный делегат
В Беларуси, несомненно, есть такие, как есть и такой, который родился президентом - один на девять миллионов. 

Он один специалист во всем: историк, экономист, врач, агроном, спортсмен, учитель, кинолог, а кругом враги вшивые, отморозки, уголовники, проститутки и наркоманы, овцы и, конечно, коровы обос..ные. Если бы не они, «какая жизнь тогда бы началась». Но сейчас не о нем.

Изменим масштаб. Так сказать, обмельчаем.

Скоро, очень скоро "всебелорусский народный сход". Для удобства будем называть вещи своими именами – "антибелорусское собрание избранных". 2700 назначенных, простите, избранных, но не девятью миллионами, а одним-единственным избирателем.

Эти 2700 прошли через сито и микроскоп спецслужб для его услады.

Для чего это собрание организовывается, доподлинно неизвестно, скорее всего, эта таинственная неизвестность сохранится и после его проведения, в том числе и для 2700 участников. 

Поэтому не исключено, что некоторые из них по привычке будут дремать в зале, остальные – аплодировать со слезами на глазах. Да, это было, проходили (видели) уже.

Но может же что-то пойти не так. 

Есть ли среди 2700 всего один? Только один, который родился для того, чтобы быть одним из 2700. В масштабе страны кажется мелочь, но для событий последних месяцев такой поступок – это уже подвиг.

Итак, смог ли пройти через «сито отбора» один из 2700? Не досмотрели ли, не доработали ли?

Перенесемся в 11 февраля.

К этому времени «зачистка» проведена. Кто на сутках, кто – по уголовной, а кто-то вышел и пропал. Минск будет мертвым городом. На улицах только спецтехника, ОМОН и военные. 

Какое-нибудь объяснение найдется (придумается), (а может и не соизволят), что о безопасности заботятся, кто-то привез на джипе тонны оружия или вообще хотел коктейль Молотова в автобус с делегатами…

Может, и выйдут люди на улицу, но с такими будут действовать очень жестко. Ведь в это время в очень большом зале очень большого дворца будет многочасовой монолог одного-единственного из девяти миллионов, который знает, как сделать, чтобы всем было хорошо, но не все это понимают, а некоторые еще и вредят. 

Будут в этом монологе очередные обещания, упреки, оскорбления. В общем – как всегда. А в зале - 2700 слушателей. Они обречены слушать и аплодировать. Может быть, аплодисменты даже будут переходить в бурные овации. Увидим. Нам обещан прямой двухдневный эфир этого спектакля.

Так вот в чем вопрос: есть ли среди 2700 один единственный? Который встанет со своего места в зале и скажет. Кратко. Громко. Во весь голос. Во весь прямой эфир: Хватит. Выборы сфальсифицированы. Страна изнасилована тобой. 

Ну и еще – что считает нужным сказать или успеет сказать. 

Это будет его выбор. А после покидает зал, но уже национальным героем.

Вот он один, рожденный на 2700.

Почти как у В. Цоя: «встать и выйти из ряда вон».

Правда, очень быстро для него найдется причина сесть по какой-нибудь статье.

Успеет ли этот один из 2700 выйти из зала?

Из дворца?

Покинуть город?

Страну?

Будет ли в списках без вести пропавших?

Арестованных?

Будут ли спецслужбы сейчас лихорадочно перепроверять всех делегатов? Привяжут ли их к креслам или будет достаточно приколоть английской булавкой?

Будут ли изучать и оценивать багаж делегатов в гостиницах: с вещами прибыл ли, надолго или всего на полдня?

Иногда, чтобы подчеркнуть масштаб, о человеке в хорошем смысле говорят: «Таких как он рождается один на миллион». 

Есть ли один тот самый из 2700? 

Увидим 11 февраля в прямом эфире. 

Это был бы единственный повод смотреть БТ. Но что-то подсказывает, что Оскара не случится.
 
Теги: Минск
 
 
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Иногда, чтобы подчеркнуть масштаб, о человеке в хорошем смысле говорят: "Таких как он рождается один на миллион". Но это в основном о хороших.
 
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