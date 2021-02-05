Евро обвалился. Но девальвация рубля продолжается

Валютная корзина сегодня подорожала уже девятый раз подряд, но её значение выросло всего на 0,03%. По итогам первой недели февраля получилось +0,61%. Это в 20(!) раз больше, чем получилось по итогам января.





Курс доллара снизился на 0,0082 BYN до 2,6282 BYN/USD.





Доллар дешевеет второй день. За это время его курс упал на 0,0122 BYN. А до этого за десять торговых сессий стоимость доллара улетела вверх на 0,1032 BYN до максимума за три месяца.





Курс евро обвалился на 0,0191 BYN до 3,1448 BYN/EUR — минимума за 9 дней.





Евровалюта за два дня стала дешевле на 0,0312 BYN. За предшествующие девять торгов курс евро подскочил на 0,0965 BYN.





Курс российского рубля вырос сразу на 0,0176 BYN до 3,5023 BYN/100 RUB. Рубль РФ завершил сегодняшние торги на максимуме за 32 дня.





Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке Беларуси

По итогам недели белорусский рубль существенно девальвировался к российскому рублю, немного подешевел к доллару и заметно укрепился к евро:





курс доллара +0,0020 BYN (+0,08%);

курс евро −0,0350 BYN (−1,10%);

курс российского рубля +0,0565 BYN (+1,64%);

корзина валют +0,61%.





Центробанк России

К концу недели российский рубль укрепился к доллару и евро.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 62 копейки до 75,1107 RUB/USD. Курс евро на завтра обвалился сразу на 1,04 рубля до 89,8850 RUB/EUR.





Сегодня Минфин России в три раза снизил объём закупок валюты на Московской бирже. Вместе с высокими ценами на нефть это положительно сказалось на курсе российского рубля.





Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке РФ

Российский рубль существенно укрепился к доллару и ещё больше к евро:





курс доллара −1,1420 RUB (−1,50%);

курс евро −2,4113 RUB (−2,61%).