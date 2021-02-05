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Американцы привезли на испытательный полигон новейший украинский танк

05.02.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские военные привезли новейший украинский танк Т-84 «Оплот» на испытательный полигон Юма. На это обратил внимание сайт defence-blog.com.


Фото: defence-blog.com

В очередном издании Outpost newspaper появилось фото с полигона в Юме — на нем изображен танк, в котором опознали усовершенствованную версию Т-80УД, известную как Т-84, с системой активной защиты «Дрозд».

На испытательном полигоне Юма он стоит рядом с советскими и российскими боевыми машинами, использующимися во время учений.

Напомним, в 2003 году правительство США получило из Украины четыре танка Т-84. Все машины были доставлены на Абердинский полигон зимой 2003−2004 годов.

Первый прототип ОБТ Т-84 был продемонстрирован в 1994 году, тогда же было принято решение о постройке еще нескольких танков. Все машины прошли всесторонние заводские и полевые испытания. После завершения тестов в конце 1990-х Т-84 был принят на вооружение украинской армии, и 24 августа 2000 года 10 таких танков приняли участие в параде в честь десятилетия украинской независимости. Что касается активной защиты «Дрозд», то это еще советская разработка начала восьмидесятых годов прошлого века.

 
 
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На этой площадке испытываются некоторые модели советских и российских боевых машин, попавших в США.
 
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