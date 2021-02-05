Компания Michelin намерена направить запрос БелАЗу насчет соблюдения прав человека

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно о реакции Michelin на письмо сотрудника Business and Human Rights Resource Centre. Представитель французской шинной компании Эрве Дегин сообщает : «Предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав, совершенные белорусской компанией БелАЗ в отношении некоторых ее сотрудников, о которых вы пишете, очень серьезны и заслуживают нашего полного внимания».

«Предположительно, прямых деловых отношений с БелАЗом у нас нет, — пишет представитель Michelin. — Но мы все же свяжемся с его руководством и обратим внимание на указанные вами предполагаемые факты нарушения прав человека и социальных прав в отношении некоторых сотрудников. Отправим запрос в БелАЗ».

Также в письме говорится об уже направленном запросе в адрес БМЗ — сейчас в Michelin ждут реакции.





Onliner обратился в БелАЗ с просьбой прокомментировать содержание письма. Там подтвердили, что Michelin действительно «сотрудничает с БелАЗом по шинам». На вопрос о том, поступало ли письмо от Michelin руководству белорусской компании, заметили, что не уполномочены отвечать, и предложили направить официальный запрос.

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