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Компания Michelin намерена направить запрос БелАЗу насчет соблюдения прав человека
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно о реакции Michelin на письмо сотрудника Business and Human Rights Resource Centre. Представитель французской шинной компании Эрве Дегин
«Предположительно, прямых деловых отношений с БелАЗом у нас нет, — пишет представитель Michelin. — Но мы все же свяжемся с его руководством и обратим внимание на указанные вами предполагаемые факты нарушения прав человека и социальных прав в отношении некоторых сотрудников. Отправим запрос в БелАЗ».
Также в письме говорится об уже направленном запросе в адрес БМЗ — сейчас в Michelin ждут реакции.
Onliner обратился в БелАЗ с просьбой прокомментировать содержание письма. Там подтвердили, что Michelin действительно «сотрудничает с БелАЗом по шинам». На вопрос о том, поступало ли письмо от Michelin руководству белорусской компании, заметили, что не уполномочены отвечать, и предложили направить официальный запрос.
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Сегодня стало известно о реакции Michelin на письмо сотрудника Business and Human Rights Resource Centre. Представитель французской шинной компании Эрве Дегин сообщает: «Предполагаемые...
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