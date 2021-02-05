ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компания Michelin намерена направить запрос БелАЗу насчет соблюдения прав человека

05.02.2021 15:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно о реакции Michelin на письмо сотрудника Business and Human Rights Resource Centre. Представитель французской шинной компании Эрве Дегин сообщает: «Предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав, совершенные белорусской компанией БелАЗ в отношении некоторых ее сотрудников, о которых вы пишете, очень серьезны и заслуживают нашего полного внимания».

«Предположительно, прямых деловых отношений с БелАЗом у нас нет, — пишет представитель Michelin. — Но мы все же свяжемся с его руководством и обратим внимание на указанные вами предполагаемые факты нарушения прав человека и социальных прав в отношении некоторых сотрудников. Отправим запрос в БелАЗ».

Также в письме говорится об уже направленном запросе в адрес БМЗ — сейчас в Michelin ждут реакции.

Компания Michelin намерена направить запрос БелАЗу насчет соблюдения прав человека

Onliner обратился в БелАЗ с просьбой прокомментировать содержание письма. Там подтвердили, что Michelin действительно «сотрудничает с БелАЗом по шинам». На вопрос о том, поступало ли письмо от Michelin руководству белорусской компании, заметили, что не уполномочены отвечать, и предложили направить официальный запрос.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно о реакции Michelin на письмо сотрудника Business and Human Rights Resource Centre. Представитель французской шинной компании Эрве Дегин сообщает: «Предполагаемые...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by