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В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны

05.02.2021 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Получить в свое распоряжение настоящий военный объект, использовавшийся во время холодной войны, может любой желающий в Великобритании. Для этого надо выиграть аукцион, на который и выставлена бывшая радиолокационная станция, занимавшаяся слежением за советскими самолетами в 1950-е годы.

Объект, имеющий название Hope Cove, расположен в графстве Девон рядом с городом Сэлкомб, пишет Daily Mail. Он был построен в 1941 году и первоначально использовался как радар во время Второй мировой войны. После ее окончания, в 1950-е годы, его включили в систему ПВО Великобритании для слежения за советскими самолетами, которые могли нанести ядерный удар по Соединенному королевству. В случае начала военного конфликта Hope Cove должен был выступать в качестве штаб-квартиры регионального правительства.

В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны

Объект двухэтажный. Один его уровень надземный, второй — находится под землей. В общей сложности в комплексе 60 комнат. Он расположен на участке площадью более 1,5 га. Нынешние владельцы рассчитывают выручить за Hope Cove £400 000 (около $550 тыс.). Аукцион по продаже должен состояться 10 февраля текущего года.

В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны

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Получить в свое распоряжение настоящий военный объект, использовавшийся во время холодной войны, может любой желающий в Великобритании. Для этого надо выиграть...
 
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