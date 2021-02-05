|
В Британии на продажу выставили бункер времен холодной войны
Источник материала: Onliner
Получить в свое распоряжение настоящий военный объект, использовавшийся во время холодной войны, может любой желающий в Великобритании. Для этого надо выиграть аукцион, на который и выставлена бывшая радиолокационная станция, занимавшаяся слежением за советскими самолетами в 1950-е годы.
Объект, имеющий название Hope Cove, расположен в графстве Девон рядом с городом Сэлкомб,
Объект двухэтажный. Один его уровень надземный, второй — находится под землей. В общей сложности в комплексе 60 комнат. Он расположен на участке площадью более 1,5 га. Нынешние владельцы рассчитывают выручить за Hope Cove £400 000 (около $550 тыс.). Аукцион по продаже должен состояться 10 февраля текущего года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)