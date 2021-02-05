«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси за год на 47 миллионов рублей

Источник материала: Onliner

В 2020 году бюджет Беларуси получил от «налога на Google» 47 млн рублей. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает БЕЛТА. На учете в налоговых органах состоит 87 иностранных организаций — плательщиков этого налога, среди них Google, Microsoft, Amazon, Apple и другие.

«В 2020 году поступило 47 млн, а всего за три года — 88 млн. Хочу отметить очень высокую динамику поступления этих платежей, каждый год темп прироста — более 40%», — сказал Сергей Наливайко. Согласно его прогнозам, «как минимум такая динамика» будет сохраняться в будущем.

За прошедшие годы количество плательщиков увеличилось. В марте 2018 года сообщалось о 59 иностранных компаниях, пополнивших бюджет на 15,7 млн рублей. «Налог на Google», как прозвали нововведение, был принят в конце 2016 года, а в силу он вступил 1 января 2017 года.