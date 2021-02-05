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Организаторы ВНС показали, какие наборы раздадут делегатам

05.02.2021 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Для людей, которые приедут на Всебелорусское народное собрание, уже приготовлены раздаточные наборы. Организаторы форума показали комплект, сопроводив свою презентацию словами: «Все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает». Принадлежности упакованы в портфель «без изысков, но с флагом». Смотрим, что внутри.

В портфеле — «большой красивый органайзер, разработанный специально для ВНС», сувенирный блокнот с отрывными листиками («просто для удобства: не все же надо в органайзер записывать», уточняют организаторы), две металлические ручки в коробочке, брошюра с проектом программы социально-экономического развития на пять лет («подглядывать, если потребуется»). Еще предусмотрен комплект медицинских масок и средство для дезинфекции.

Организаторы ВНС показали, какие наборы раздадут делегатам

В итоге сказочных богатств для представителей народа пока не отыскалось. Но все это надо умножить на две с половиной тысячи — по числу посланцев от каждой области и столицы.

Если вы считаете, что делегатам что-то забыли положить, срочно сообщите в комментариях. До собрания меньше недели.

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Для людей, которые приедут на Всебелорусское народное собрание, уже приготовлены раздаточные наборы. Организаторы форума показали комплект, сопроводив свою...
 
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