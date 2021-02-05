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Организаторы ВНС показали, какие наборы раздадут делегатам
Источник материала: Onliner
Для людей, которые приедут на Всебелорусское народное собрание, уже
В портфеле — «большой красивый органайзер, разработанный специально для ВНС», сувенирный блокнот с отрывными листиками («просто для удобства: не все же надо в органайзер записывать», уточняют организаторы), две металлические ручки в коробочке, брошюра с проектом программы социально-экономического развития на пять лет («подглядывать, если потребуется»). Еще предусмотрен комплект медицинских масок и средство для дезинфекции.
В итоге сказочных богатств для представителей народа пока не отыскалось. Но все это надо умножить на две с половиной тысячи — по числу посланцев от каждой области и столицы.
Если вы считаете, что делегатам что-то забыли положить, срочно сообщите в комментариях. До собрания меньше недели.
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Для людей, которые приедут на Всебелорусское народное собрание, уже приготовлены раздаточные наборы. Организаторы форума показали комплект, сопроводив свою...
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