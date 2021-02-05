Источник материала: Хартия'97

Зеленский поставил пророссийские силы в плачевное положение Айдер Муждабаев

5.02.2021, 15:19

Владимир Зеленский

фото: pravda.com.ua

Дальше будет действовать «принцип домино».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против каналов Виктора Медведчука.

Что может и будет делать депутат от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, чтобы обойти санкции украинской власти относительно закрытия телеканалов, фактически принадлежащих ему?

Медведчук будет делать то, что ему скажет Путин. Так же как и Трамп делал ровно то, что ему говорил Путин до самого конца. Симпатики России в Украине пойдут во все тяжкие, активируют все пророссийское, что есть в Украине. Мы уже увидели заявление главы Союза журналистов Украины – это один из примеров пятой колонны. Кроме него, мы увидим еще разных симпатиков России.

Сейчас я имею счастливую возможность понаблюдать, как поставленные Зеленским в плачевное положение пророссийские силы себя покажут во всей красе.

Я рад любым их протестам в любых формах, любым подачам в суд и выходам на трибуну. Я рад, что они называют Зеленского фашистом, а власть – зеленым фашистским светом. Очень хорошо, ведь все это показывает, что Зеленский все правильно сделал.

Почему это раньше не было возможным? Потому что за спиной нашей власти не было США. Это как ситуация с Израилем. Он тоже много чего делает из того, от чего визжит визгом ОБСЕ, разные правозащитные организации, гуманитарные миссии, советы Европы… Но когда Израиль чувствует за собой поддержку США – действует в своих интересах и продолжает защищать свою независимость.

В таком положении сейчас оказалась и Украина. Очевидно, что за нашей спиной появилась дядя Сэм в лице господина Байдена. Этим надо пользоваться по полной программе. Сколько бы они не подавали в суды, да хоть по правам человека… В любые. Ничего у них не получится. Чем больше они будут барахтаться – тем больше их будет засасывать.

У этих людей не хватит ума понять главное, что игра называться "принцип домино". Дальнейшие действия по другим каналам и людям – это лишь вопрос времени.

Некоторые говорят, что Зеленский сдаст назад, но я считаю, что сдать назад – точно политическая смерть. Почему-то я верю, что этого не произойдет. При активной поддержке США он будет продолжать. Как говорил мой друг и коллега Роман Цимбалюк, война объявлена не Медведчуку, а – Москве, Кремлю и Путину.

С закрытием каналов Медведчука внутри Украины кардинально меняется вся повестка. Это как разгромить три бригады диверсантов. Когда этих каналов нет на кнопках, никто их искать нигде долго не будет. Как было с российскими сайтами и соцсетями, о которых сейчас в Украине никто даже не вспоминает. Об этих каналах можно забыть и помогать американцам документировать всех коллаборантов, чтобы против них вводили все новые санкции.

Эта очистка должна была начаться уже давно, но объективно не могла при Трампе. А вот при Байдене – совсем другое дело.

Айдер Муждабаев, obozrevatel.com

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