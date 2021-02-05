Источник материала: Хартия'97

Медики назвали напиток, который лучше всего поможет в борьбе с высоким давлением 5.02.2021, 15:06

Исследование провели в Университете Тафтса.

Согласно исследованию ученых из Университете Тафтса, употребление на завтрак такого напитка, как каркаде, может стать эффективным способом снизить высокое давление, сообщает changeua.com .

Медики предупреждают, что гипертония, характеризуемая высоким кровяным давлением, может длительное время развиваться, не имея каких-либо заметных симптомов. С медицинской точки зрения это очень серьезная проблема для здоровья – постоянно повышенное давление может содействовать возникновению почечной и сердечной недостаточности, повышать риски инфаркта, инсульта, сосудистой деменции.

Между тем, достаточно простым способом снизить показатели повышенного АД является употребление на завтрак напитка из цветов гибискуса или каркаде – его гипотензивное действие подтверждается данными, полученными исследователями Университета Тафтса (США).

Ими были проведены клинические испытания с участием 65 человек возрастом от 30 до 70 лет, имевших признаки умеренной гипертонии и отобранных случайным образом. Добровольцы не принимали лекарств для снижения кровяного давления – вместо этого на протяжении шести недель они ежедневно выпивали три порции чая из гибискуса по 240 мл. Для сравнения группа участников употребляла напиток-плацебо, при этом никто из людей не знал точно, какой чай он употребляет.

Показания артериального давления измерялись испытуемым на исходном уровне (то есть до начала испытания) и с недельными интервалами. К шестой неделе у добровольцев, пивших каркаде, было зафиксировано снижение артериального давления, чего не наблюдалось среди получавших плацебо. Примечательно, что самый существенный гипотензивный эффект от приема этого напитка проявился в отношении участников, которые в начале эксперимента демонстрировали более высокие показатели кровяного давления.

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление напитка из гибискуса действительно снижает высокое кровяное давление.

«Данное растение богато органическими кислотами, полифенолами, антоцианами и полисахаридами, улучшающими деятельность сердечно-сосудистой системы. Люди, употребляющие чай из гибискуса, во всех исследованиях демонстрируют более низкое кровяное давление по сравнению с плацебо. В среднем благодаря напитку систолическое артериальное давление снижается на 7 пунктов, диастолическое – на 3 пункта», — сообщили ученые.

Гипертоникам, принимающим лекарства, они рекомендуют проконсультироваться с врачом перед тем, как начинать регулярно пить каркаде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .