|
Боррель на встрече с Лавровым потребовал немедленно освободить Навального
Источник материала: Хартия'97
Боррель на встрече с Лавровым потребовал немедленно освободить Навального
Глава европейской дипломатии жестко высказался об отношениях с РФ.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на встрече в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, сообщает
"Мой визит пришелся на время ареста и осуждения Алексея Навального, а также задержания тысяч демонстрантов. Я передал господину Лаврову свою глубокую обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полному расследованию его отравления", - сказал на совместной пресс-конференции после переговоров Боррель.
Перед переговорами Лаврова и Борреля оба дипломата также заявили об отсутствии нормальных контактов между ЕС и Россией. "Определённо наши отношения сейчас крайне напряженны, и ситуация с Навальным – это нижняя точка", - сказал Жозеп Боррель.
Визит Борреля – первая поездка европейского чиновника столь высокого ранга в Россию с 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава европейской дипломатии жестко высказался об отношениях с РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)