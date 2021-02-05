Источник материала: Хартия'97

Боррель на встрече с Лавровым потребовал немедленно освободить Навального 5.02.2021, 15:00

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии жестко высказался об отношениях с РФ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на встрече в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, сообщает svoboda.org .

"Мой визит пришелся на время ареста и осуждения Алексея Навального, а также задержания тысяч демонстрантов. Я передал господину Лаврову свою глубокую обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полному расследованию его отравления", - сказал на совместной пресс-конференции после переговоров Боррель.

Перед переговорами Лаврова и Борреля оба дипломата также заявили об отсутствии нормальных контактов между ЕС и Россией. "Определённо наши отношения сейчас крайне напряженны, и ситуация с Навальным – это нижняя точка", - сказал Жозеп Боррель.

Визит Борреля – первая поездка европейского чиновника столь высокого ранга в Россию с 2017 года.

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