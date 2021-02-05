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Минский исторический район Переспа выходил на акцию с оригинальными плакатами
Источник материала: Хартия'97
Минский исторический район Переспа выходил на акцию с оригинальными плакатами
В Беларуси — 181 день непрерывных протестов.
Исторический район Минска Переспа выходил вчера на акцию с оригинальными плакатами, пишет телеграм-канал
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В Беларуси — 181 день непрерывных протестов.
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