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«Стоит подуть ветерку — и у белорусского авторитаризма сразу начинаются проблемы»

05.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Стоит подуть ветерку — и у белорусского авторитаризма сразу начинаются проблемы»

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  • 5.02.2021, 14:33
  • 1,207
«Стоит подуть ветерку — и у белорусского авторитаризма сразу начинаются проблемы»
фото: Belsat

О погодных условиях и не только.

Известный гродненский журналист Анджей Почобут поделился в «Фейсбуке» тонким наблюдением.

«Хватило, нормальной зимы и того чтобы выпал снег, и вся система Лукашенко опять легла. Заносы, сугробы... Жесть. Хваленое ЖКХ, которое так браво боролось со всем бело-красно-белым, тут оказалось не в состоянии выполнять свои функции. А еще недавно многие нахваливали авторитаризм за необычайную эффективность.

Эффективность эта проявляется в условиях полного штиля. Когда и так все хорошо. А стоит подуть ветерку и все. Сразу начинаются проблемы», – пишет Анджей Почобут.

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