Telegram обогнал TikTok и стал самым скачиваемым приложением

Источник материала: Tut.by

В январе 2021 года Telegram стал скачиваемым приложением в мире и таким образом обогнал TikTok. Об этом пишет dev.by .



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

По данным исследовательской фирмы Sensor Tower, приложение скачали 63 миллиона раз, то есть в 3,8 раза больше, чем годом ранее. Популярность приложения заметно выросла после введения новой политики конфиденциальности в WhatsApp. По новым правилам личные данные пользователей мессенджера будут передаваться Facebook. Видимо, по тем же причинам на третьем месте в рейтинге оказался другой мессенджер Signal.





В Google Play на первом и втором месте находятся Telegram и Signal. В App Store все еще лидирует TikTok. Ранее TikTok обошел WhatsApp по количеству скачиваний в январе 2020 года и в течение года удерживал первенство в рейтинге. В новом рейтинге WhatsApp опустился на пятое место.