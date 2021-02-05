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«Повезло, что увидел, как его болтает». Водитель чудом избежал лобового столкновения на скользкой трассе

05.02.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш читатель Денис прислал в редакцию видео с регистратора своего автомобиля. Водителю чудом удалось избежать лобового столкновения на засыпанной снегом трассе Р53.

— Я ехал со скоростью около 70 км/ч, на машине установлена зимняя резина. По встречной полосе двигался сплошной поток машин. В какой-то момент я увидел, как на встречке стало разбалтывать Lada Largus. И тут его потащило в мою полосу, то есть прямо мне в «лоб».

Денис аккуратно притормозил и сумел сместиться вправо, на обочину, избежав серьезного ДТП.

 
 
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Неочищенные от снега дороги могут привести к печальным последствиям. Но иногда их удается избежать благодаря умению и везению. На трассе Р53 едва не произошла...
 
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