«Повезло, что увидел, как его болтает». Водитель чудом избежал лобового столкновения на скользкой трассе

Источник материала: Tut.by

Наш читатель Денис прислал в редакцию видео с регистратора своего автомобиля. Водителю чудом удалось избежать лобового столкновения на засыпанной снегом трассе Р53.

— Я ехал со скоростью около 70 км/ч, на машине установлена зимняя резина. По встречной полосе двигался сплошной поток машин. В какой-то момент я увидел, как на встречке стало разбалтывать Lada Largus. И тут его потащило в мою полосу, то есть прямо мне в «лоб».

Денис аккуратно притормозил и сумел сместиться вправо, на обочину, избежав серьезного ДТП.