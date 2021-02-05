|
«Повезло, что увидел, как его болтает». Водитель чудом избежал лобового столкновения на скользкой трассе
Источник материала: Tut.by
Наш читатель Денис прислал в редакцию видео с регистратора своего автомобиля. Водителю чудом удалось избежать лобового столкновения на засыпанной снегом трассе Р53.
— Я ехал со скоростью около 70 км/ч, на машине установлена зимняя резина. По встречной полосе двигался сплошной поток машин. В какой-то момент я увидел, как на встречке стало разбалтывать Lada Largus. И тут его потащило в мою полосу, то есть прямо мне в «лоб».
Денис аккуратно притормозил и сумел сместиться вправо, на обочину, избежав серьезного ДТП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Повезло, что увидел, как его болтает». Водитель чудом избежал лобового столкновения на скользкой трассе
Неочищенные от снега дороги могут привести к печальным последствиям. Но иногда их удается избежать благодаря умению и везению. На трассе Р53 едва не произошла...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)