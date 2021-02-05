|
В Renault рассказали об особенностях безопасности нового Duster российского производства
Источник материала: Tut.by
Очередной этап «многоступенчатой» премьеры нового поколения Duster для рынка ТС — вслед за публикацией
В ходе подготовки к серийному производству нового Duster компания провела широкую программу внутренних испытаний, включавшую в себя сотни различных тестов — лабораторных, стендовых и других. Среди них и фронтальный краш-тест, проведенный по заводской методике Renault ODB65. Она практически полностью идентична методике
В результате теста все системы автомобиля сработали штатно, подушка безопасности открылась вовремя, а согласно информации с датчиков, краш-тест показал высокую «зеленую» степень защиты в области головы, шеи, бедер и коленей водителя и пассажира — кроссовер получил 14,55 баллов из 16 возможных. Это означает, что любая версия автомобиля может рассчитывать на высший рейтинг — «четыре звезды».
Отмечается, что новый кроссовер располагает прочной силовой структурой кузова с широким применением высокопрочных и сверхпрочных сталей, а в оснащении будет до 6 подушек безопасности (фронтальные для водителя и переднего пассажира, боковые передние и занавесочного типа), а также передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия.
Снимков и видео с испытаний нового Duster, проведенного на тестовом полигоне в Тольятти, в компании не обнародовали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за публикацией первых фотографий и объявления о запуске производства на заводе в Москве российский офис Renault поделился информацией о некоторых аспектах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)