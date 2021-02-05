В Renault рассказали об особенностях безопасности нового Duster российского производства

Источник материала: Tut.by

Очередной этап «многоступенчатой» премьеры нового поколения Duster для рынка ТС — вслед за публикацией первых фотографий и объявлением о запуске производства на заводе в Москве российский офис Renault поделился информацией о некоторых аспектах безопасности кроссовера.





В ходе подготовки к серийному производству нового Duster компания провела широкую программу внутренних испытаний, включавшую в себя сотни различных тестов — лабораторных, стендовых и других. Среди них и фронтальный краш-тест, проведенный по заводской методике Renault ODB65. Она практически полностью идентична методике ARCAP — рейтинга пассивной безопасности автомобилей от российского издания «Авторевю». При этом скорость столкновения выше — 65 против 64 км/ч. Машина врезается в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий передок легкового автомобиля, зона перекрытия при этом составляет 40%. Для испытаний была выбрана версия с дизельным двигателем (по всей видимости, новый Duster на тяжелом топливе сохранит прежний мотор 1.5 dCi) и полным приводом, масса которой перед ударом составила 1663 кг, что тяжелее исходной модификации — в салоне находятся пристегнутые манекены с датчиками, фиксирующие перегрузки на голову, шею, грудь, колени, бедра и голени водителя и переднего пассажира.





В результате теста все системы автомобиля сработали штатно, подушка безопасности открылась вовремя, а согласно информации с датчиков, краш-тест показал высокую «зеленую» степень защиты в области головы, шеи, бедер и коленей водителя и пассажира — кроссовер получил 14,55 баллов из 16 возможных. Это означает, что любая версия автомобиля может рассчитывать на высший рейтинг — «четыре звезды».





Отмечается, что новый кроссовер располагает прочной силовой структурой кузова с широким применением высокопрочных и сверхпрочных сталей, а в оснащении будет до 6 подушек безопасности (фронтальные для водителя и переднего пассажира, боковые передние и занавесочного типа), а также передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия.

Снимков и видео с испытаний нового Duster, проведенного на тестовом полигоне в Тольятти, в компании не обнародовали.