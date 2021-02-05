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Список политзаключенных пополнился еще двумя. Правозащитники требуют «немедленного и безусловного освобождения»
05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусские правозащитники признали политическими заключенными директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского.
Белорусские правозащитники признали политическими заключенными своих коллег – директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского.
Напомним, 3 февраля
Адвокатами даны подписки о неразглашении. Соответственно, отсутствует информация об обстоятельствах дела, их задержания и содержания под стражей. Также возможно отсутствие доступа к информации о выдвижении им обвинения либо изменении меры пресечения, сообщает
Более 10 белорусских правозащитных организаций требуют от властей немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, прекращения уголовного преследования в отношении них. А также прекращения преследования и давления в отношении всех правозащитников страны.
По данным на 5 февраля, в Беларуси уже 228 политзаключенных.
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Список политзаключенных пополнился еще двумя. Правозащитники требуют «немедленного и безусловного освобождения»
Белорусские правозащитники признали политическими заключенными директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации...
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