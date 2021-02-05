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Список политзаключенных пополнился еще двумя. Правозащитники требуют «немедленного и безусловного освобождения»

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского.   

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными своих коллег – директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского.   

Напомним, 3 февраля стало известно о задержании обоих правозащитников. В настоящее время Олег Граблевский является подозреваемым по уголовному делу и водворен в ИВС на 72 часа. Сергей Дроздовский, который также находится в статусе подозреваемого, помещен под домашний арест с запретом на использование средств коммуникации.

Адвокатами даны подписки о неразглашении. Соответственно, отсутствует информация об обстоятельствах дела, их задержания и содержания под стражей. Также возможно отсутствие доступа к информации о выдвижении им обвинения либо изменении меры пресечения, сообщает Вясна.

Более 10 белорусских правозащитных организаций требуют от властей немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, прекращения уголовного преследования в отношении них. А также прекращения преследования и давления в отношении всех правозащитников страны.

По данным на 5 февраля, в Беларуси уже 228 политзаключенных.

 
 
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Белорусские правозащитники признали политическими заключенными директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации...
 
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