Список политзаключенных пополнился еще двумя. Правозащитники требуют «немедленного и безусловного освобождения»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского.

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными своих коллег – директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергея Дроздовского и юриста организации Олега Граблевского.

Напомним, 3 февраля стало известно о задержании обоих правозащитников . В настоящее время Олег Граблевский является подозреваемым по уголовному делу и водворен в ИВС на 72 часа. Сергей Дроздовский, который также находится в статусе подозреваемого, помещен под домашний арест с запретом на использование средств коммуникации.

Адвокатами даны подписки о неразглашении. Соответственно, отсутствует информация об обстоятельствах дела, их задержания и содержания под стражей. Также возможно отсутствие доступа к информации о выдвижении им обвинения либо изменении меры пресечения, сообщает Вясна .

Более 10 белорусских правозащитных организаций требуют от властей немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, прекращения уголовного преследования в отношении них. А также прекращения преследования и давления в отношении всех правозащитников страны.

По данным на 5 февраля, в Беларуси уже 228 политзаключенных.