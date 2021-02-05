Музыка в металле: белорус создает мотоциклы, посвященные российским рок-группам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Музыка в металле. Житель Беларуси делает необычные мотоциклы, посвященные российским рок-группам. Например, есть двухколесные «Смысловые галлюцинации» и «Гражданская оборона». В мастерской побывала корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

В мотоциклах Дмитрия Кайко, как и в музыке, возможно все. Даже аквариум на месте бензобака. Это работа в честь российской группы «Смысловые галлюцинации». По аналогии с названием – совмещает несовместимое.

«Здесь будет аквариум, будут плавать рыбы», – отметил мужчина.

Одновременно Дмитрий создает «Русский размер». Тоже в честь музыкальной группы. Пока у будущего мотоцикла есть только колеса. И они, как и русская душа, огромные! Высотой метр сорок. И с историей.

«Колеса стальные, им около ста лет, принадлежали моему прадеду. Телегу я порезал всю, выбросил, оставил только колеса. И уже на базе колес поставил двигатель, который по легенде в свое время занимался перекачкой молока на молочно-товарной ферме», – рассказал кастомайзер Дмитрий Кайко.

Запчасти от «Москвича» и автомобиля ГАЗ, двигатель от моторной лодки 1953 года и даже детали от военного танка. «Железки» Дмитрию коробками приносят друзья. При этом технического образования у конструктора нет. Но есть желание и опять же кумиры.

«Я хотел построить мотоцикл «Егор Летов». И я его построил. Это как дань памяти своему счастливому детству, оно было рокерским и прошло именно под песни группы «Гражданская оборона», – указал Дмитрий Кайко.

По мотивам песен и получился мотоцикл в стиле стимпанк. На его создание ушло 1,5 года и около 10 килограммов латуни.

Здесь выгравирован и портрет музыканта, и строчки из песен. Есть даже герои музыкальных произведений. Например, латунный мотылек и бурый игрушечный медведь с гитарой из 80-х. Мишку, кстати, пришлось специально заказывать на фабрике мягких игрушек в Жлобине.

Любовь к мотоциклам семейная. Этому фото больше 50 лет. На нем отец Дмитрия, Станислав Степанович, и тоже на байке. Увлечение сына поддержал сразу.

«В 14 лет купили ему мопед, ездил на нем. В 16 взяли мотоцикл. А потом сразу он сдал на права. Потом был перерыв, пока учился в учебном заведении, ну а затем это все продолжалось и дальше. И старые автомобили, и старые мотоциклы были. И изобретения эти», – рассказал Станислав Кайко.

Ни на кого не равняться – вот главное правило Дмитрия и его же секрет, благодаря которому мотоциклы белорусского умельца получаются такими уникальными.