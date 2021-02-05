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Музыка в металле: белорус создает мотоциклы, посвященные российским рок-группам
05.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Музыка в металле. Житель Беларуси делает необычные мотоциклы, посвященные российским рок-группам. Например, есть двухколесные «Смысловые галлюцинации» и «Гражданская оборона». В мастерской побывала корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.
В мотоциклах Дмитрия Кайко, как и в музыке, возможно все. Даже аквариум на месте бензобака. Это работа в честь российской группы «Смысловые галлюцинации». По аналогии с названием – совмещает несовместимое.
«Здесь будет аквариум, будут плавать рыбы», – отметил мужчина.
Одновременно Дмитрий создает «Русский размер». Тоже в честь музыкальной группы. Пока у будущего мотоцикла есть только колеса. И они, как и русская душа, огромные! Высотой метр сорок. И с историей.
«Колеса стальные, им около ста лет, принадлежали моему прадеду. Телегу я порезал всю, выбросил, оставил только колеса. И уже на базе колес поставил двигатель, который по легенде в свое время занимался перекачкой молока на молочно-товарной ферме», – рассказал кастомайзер Дмитрий Кайко.
Запчасти от «Москвича» и автомобиля ГАЗ, двигатель от моторной лодки 1953 года и даже детали от военного танка. «Железки» Дмитрию коробками приносят друзья. При этом технического образования у конструктора нет. Но есть желание и опять же кумиры.
По мотивам песен и получился мотоцикл в стиле стимпанк. На его создание ушло 1,5 года и около 10 килограммов латуни.
Здесь выгравирован и портрет музыканта, и строчки из песен. Есть даже герои музыкальных произведений. Например, латунный мотылек и бурый игрушечный медведь с гитарой из 80-х. Мишку, кстати, пришлось специально заказывать на фабрике мягких игрушек в Жлобине.
Ни на кого не равняться – вот главное правило Дмитрия и его же секрет, благодаря которому мотоциклы белорусского умельца получаются такими уникальными.
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Запчасти от «Москвича» и автомобиля ГАЗ, двигатель от моторной лодки 1953 года и даже детали от танка Дмитрию приносят друзья. Технического образования у...
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