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"Посла в отставку!": беларусы возмущены грубостью посольства России

05.02.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Instagram-странице Национального исторического музея Беларуси случился неожиданный конфликт беларусов с российским посольством в нашей стране.

"Посла в отставку!": беларусы возмущены грубостью посольства России
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Поводом стал комментарий, который российское посольство оставило под публикацией музея о Тадеуше Костюшко, которого автор поста назвал героем четырех стран и двух континентов. 

В комментариях представитель российского посольства поинтересовался, какие четыре страны имеет в виду автор, а после ответил, что «назвать Костюшко белорусским национальным героем = расписаться в своем историческом невежестве». 

Беларусы возмутились таким мнением и адресовали российскому посольству несколько сотен резких комментариев.

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На Instagram-странице Национального исторического музея Беларуси случился неожиданный конфликт беларусов с российским посольством в нашей стране.
 
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