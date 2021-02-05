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"Посла в отставку!": беларусы возмущены грубостью посольства России
Источник материала: Партизан
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Поводом стал комментарий, который российское посольство оставило под публикацией музея о Тадеуше Костюшко, которого автор поста назвал героем четырех стран и двух континентов.
В комментариях представитель российского посольства поинтересовался, какие четыре страны имеет в виду автор, а после ответил, что «назвать Костюшко белорусским национальным героем = расписаться в своем историческом невежестве».
Беларусы возмутились таким мнением и адресовали российскому посольству несколько сотен резких комментариев.
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На Instagram-странице Национального исторического музея Беларуси случился неожиданный конфликт беларусов с российским посольством в нашей стране.
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