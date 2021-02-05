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Samsung представила смартфон с большим экраном, батареей на 6000 мАч и камерой на 48 Мп

05.02.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung представила новый смартфон под названием M12. Устройство получило аккумулятор увеличенного объема, пишет FoneArena.


Девайс полностью пластиковый, сканер отпечатков встроен в клавишу питания на боковой грани. Дисплей — на 6,5 дюйма, с вырезом-каплей под фронтальную камеру (8 Мп). Оперативной памяти может быть 3,4 или 6 ГБ, постоянной — 32/64/128 ГБ. А еще девайс позволяет одновременно установить сразу две nanoSIM-карты и карточку памяти microSD объемом до 1 ТБ. А еще сть 3,5-мм разъем под наушники.


Процессором выступает фирменный чип Exynos 850 (8-нм техпроцесс), батарея — на 6000 мАч, с поддержкой 15-ваттной зарядки. Операционная система — Android 11 с оболочкой One UI 3. Основная камера сзади включает модули на 48 Мп, 5 Мп («ширик»), 2 Мп и 2 Мп (глубина и макро).

Смартфон будет доступен в черном, синем и зеленом исполнениях. Правда, официальные цены пока не озвучили.

 
 
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