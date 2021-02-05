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Белорус выпустил трек, бит к которому написал саунд-продюсер Моргенштерна (и клип есть)
Источник материала: Tut.by
Вышел клип на трек белорусского музыканта ЛСП «Есть деньги, нет чувств», записанный на бит Slava Marlow. Олег Савченко в видео сыграл роль бизнес-тренера, который знает, как заработать денег.
В комментариях под видео фанаты пишут, что сразу вспомнили предыдущие работы ЛСП и выстроили такую хронологическую цепочку из треков: «Мне нужно больше денег» → «Деньги не проблема» → «Есть деньги, нет чувств».
Это первый релиз последних месяцев от ЛСП. Осенью с разницей в неделю музыкант выпустил два альбома:
Саунд-продюсер Slava Marlow стал широко известен после работы с Моргенштерном. А еще он автор и исполнитель одного из главных поп-хитов прошлой осени,
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Вышел клип на трек белорусского музыканта ЛСП «Есть деньги, нет чувств», записанный на бит Slava Marlow. Олег Савченко в видео сыграл роль бизнес-тренера, который знает,...
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