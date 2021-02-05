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Белорус выпустил трек, бит к которому написал саунд-продюсер Моргенштерна (и клип есть)

05.02.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышел клип на трек белорусского музыканта ЛСП «Есть деньги, нет чувств», записанный на бит Slava Marlow. Олег Савченко в видео сыграл роль бизнес-тренера, который знает, как заработать денег.

 

В комментариях под видео фанаты пишут, что сразу вспомнили предыдущие работы ЛСП и выстроили такую хронологическую цепочку из треков: «Мне нужно больше денег» → «Деньги не проблема» → «Есть деньги, нет чувств».

Это первый релиз последних месяцев от ЛСП. Осенью с разницей в неделю музыкант выпустил два альбома: «Свиное рыло» и «One More City», который завершил трилогию с пластинками Magic City и Tragic City. Правда, в ноябре Олег выпустил клип на песню «Бинокль», и он всех запутал.

Саунд-продюсер Slava Marlow стал широко известен после работы с Моргенштерном. А еще он автор и исполнитель одного из главных поп-хитов прошлой осени, трека «Снова я напиваюсь».

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Вышел клип на трек белорусского музыканта ЛСП «Есть деньги, нет чувств», записанный на бит Slava Marlow. Олег Савченко в видео сыграл роль бизнес-тренера, который знает,...
 
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