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Боррель сообщил, что суд разберется в ситуации со Sputnik Латвия - видео

05.02.2021 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Главный редактор Baltnews поинтересовался у Борреля, готов ли он использовать свой авторитет, чтобы повлиять на ситуацию с "нарушением прав и свобод".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Что касается ситуации с российскими журналистами в Латвии. Все страны Евросоюза действуют по принципам верховенства права и независимости судебной системы, поэтому я уверен, что судебная система Латвии в соответствии с обязательствами, принятыми всеми странами-членами, проведет разбирательство", - сказал в ответ верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны 3 декабря. После допроса их отпустили под подписку о невыезде. В итоге им предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, которая предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ситуации с задержанием в Латвии журналистов, сотрудничавших со Sputnik, должен разобраться суд. Смотрите на...
 
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