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Ученые нашли удивительные артефакты на старинном судне, найденном у берегов Греции

05.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли удивительные артефакты на старинном судне, найденном у берегов Греции

  • 5.02.2021, 16:25
Ученые нашли удивительные артефакты на старинном судне, найденном у берегов Греции

Поисками занимался один из ведущих подводных археологов Греции.

Археологи обнаружили новые артефакты, просеивая обломки судна, которое потерпело крушение у берегов греческого острова Китира в 1802 году. Как пишет Neoskosmos (перевод - «Апостроф»), об этом сообщило Министерство культуры Греции.

Археологи, просеивающие обломки с 2009 года, искали артефакты под руководством Димитриса Куркумелиса, одного из ведущих подводных археологов Греции, который совершил погружение на десятках самых значительных кораблекрушений Эгейского моря.


Большинство недавних находок включают одежду и другие обычные предметы, которые дают представление о повседневной жизни на корабле в начале 19 века.


Были восстановлены многие части судового снаряжения, в основном из дерева и металла. Команда также нашла кожаную подошву обуви, неповрежденную и узнаваемую, а также пряжку ремня и другие мелкие предметы одежды. Была найдена также металлическая монета с изображением корабля на одной стороне, которая, возможно, использовалась в какой-то карточной игре.


Исторические записи показывают, что в 1802 году пассажиры и команда судна бросили почти все свои личные вещи, поскольку лодка быстро тонула.

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Поисками занимался один из ведущих подводных археологов Греции.
 
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