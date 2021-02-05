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Ученые нашли удивительные артефакты на старинном судне, найденном у берегов Греции
Источник материала: Хартия'97
Ученые нашли удивительные артефакты на старинном судне, найденном у берегов Греции
Поисками занимался один из ведущих подводных археологов Греции.
Археологи обнаружили новые артефакты, просеивая обломки судна, которое потерпело крушение у берегов греческого острова Китира в 1802 году. Как пишет Neoskosmos (перевод -
Археологи, просеивающие обломки с 2009 года, искали артефакты под руководством Димитриса Куркумелиса, одного из ведущих подводных археологов Греции, который совершил погружение на десятках самых значительных кораблекрушений Эгейского моря.
Большинство недавних находок включают одежду и другие обычные предметы, которые дают представление о повседневной жизни на корабле в начале 19 века.
Были восстановлены многие части судового снаряжения, в основном из дерева и металла. Команда также нашла кожаную подошву обуви, неповрежденную и узнаваемую, а также пряжку ремня и другие мелкие предметы одежды. Была найдена также металлическая монета с изображением корабля на одной стороне, которая, возможно, использовалась в какой-то карточной игре.
Исторические записи показывают, что в 1802 году пассажиры и команда судна бросили почти все свои личные вещи, поскольку лодка быстро тонула.
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Поисками занимался один из ведущих подводных археологов Греции.
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