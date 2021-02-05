Источник материала: Хартия'97

«Цены растут, словно бешеные» 5.02.2021, 16:15

В гомельских торговых сетях стремительно дорожают товары.

С начала 2021 года цены на ряд товаров, и ранее не стоявшие на месте, начали стремительный взлет. «Сильные Новости» разбирались, что происходит.

Добавленная стоимость для детской ванночки

Рост цен на некоторые продукты, например, на мясо курицы, стартовал еще в декабре прошлого года. Тогда торговые сети ссылались на то, что цены начали будто бы повышать производители, обосновывая это «удорожанием импортной оставляющей». Но на самих птицефабриках и в агрокомбинатах от возложения ответственности за рост цен на них категорически открещивались.

С началом года рост цен стал набирать новые обороты. Например, только за 20 дней января свекла подорожала более чем на 27%, свинина — на 1,58% , колбаса «Сервелат финский» — на 5,17%, молоко «Простоквашино» — на 2,36%, сыр мягкий «Mascarpone» РБ — на 14,47%, квас «Лидский» — на 26,1%.

Журналисты спросили гомельчан, что они думают о новом скачке цен.

— В магазин страшно заходить, — говорит 40-летняя гомельчанка Елена. — Цены растут, словно бешенные. Каждый раз идешь и думаешь — как растянуть деньги на карточке до следующей зарплаты.

— Я уже давно перестал укладываться в десятку, даже покупая минимальный набор, без мяса — хлеб, молоко, к чаю. Раньше рынок выручал, но сейчас и на базаре ценник практически такой, как и в гиперах, — рассказывает Андрей.

Кто или что виноват? Сейчас многие говорят о повышении налога на добавленную стоимость на покупки. Посмотрим, что же происходит с НДС.

Действительно, с 1 января 2021 года поднялся НДС на ряд товаров. На основании Закона РБ «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» с начала этого года «отдельные позиции продовольственных товаров и товаров для детей при их реализации или ввозе в Беларусь будут облагаться НДС в размере 20%». Ранее ставка для них была 10%.

В прошлом НДС также не облагался ряд медицинских товаров и оборудования. Теперь с них всех также взимается 10%.

А какие именно товары ранее имели льготы по НДС и потеряли их теперь?

Что ж, еще недавно «отдельные позиции» социально значимых продовольственных товаров были достаточно многочисленными. Но к сегодняшнему дню их список значительно сокращен. Если мы откроем перечень, установленный указом Лукашенко № 287 от 2007 года, действовавший с определенными изменениями до начала года нынешнего, то увидим следующее. Из товаров, подлежащих льготному «социальному» НДС в 10%, изъято полностью такая группа, как «Живые животные». Но бог с ним, этот пункт более важен для производителей и жителей сельской местности, среди горожан сегодня мало кто покупает коров и даже поросят. Хотя на конечной цене мясной продукции это может отразиться.

Но вместе с этим исключено множество групп и весьма ходовых товаров. Например, полностью удален раздел «Готовая и консервированная рыба». Теперь не 10, а все 20% НДС будут налагаться на маргарин и продукты из животно-растительных жиров, муку тонкого и грубого помола, дрожжи, морские и прочие водоросли, мед, сорбит, фруктозу, безалкогольные фруктовые напитки на основе соков и кондитерские изделия из сахара. Чтобы жизнь сладкой не казалась? А ведь различные сладости — это как раз детские товары. Также «зачистке» подверглись такие группы товаров, как зерновые отходы, кормовые смеси, отруби, высевки. Малым фермерам, не говоря уже о приусадебных хозяйствах, и так нелегко конкурировать с крупными производителями и корпорациями, а тут еще очередная «оптимизация».

Из 47 групп и наименований продовольственных товаров , пользовавшихся «социальными льготами» по НДС ранее, в 2021 году осталось только 20-ть.

Некоторые товарные группы сокращены «изнутри». Так, «Мясо и субпродукты» имела раньше десять позиций, в 2021 году для льготного налогообложения осталось восемь.

Не менее впечатляющим выглядит и сокращение списка льготных детских товаров — их урезали с 46-ти групп до 20-ти, изъяв и игрушки, и детские ванночки. Таким образом, и по продовольственным, и по детским товарам НДС увеличен вдвое более чем для 50% прежних социально значимых групп. Перестали ли дети в 2021 году любить сладости, лепить из пластилина и кататься на санках, вопрос чисто риторический.

Не секрет, что НДС по сути является косвенным налогом на покупателя. Как правило, продавец полностью возлагает оплату этой надбавки на потребителя.

Железные законы рынка

С НДС все понятно. При этом некоторые товары продолжают продаваться по старым ценам, сформированным еще в прошлом году. Что же будет, когда к ним повсеместно приплюсуют новый налог на добавленную стоимость? Характерно, что подорожали не только товары, на которые государство подняло НДС, но и те, которые облагаются по-прежнему по 10%. Например, на картофель НДС не поднимали, но наша бульба подорожала в январе аж на 12,63%. Не коснулось повышение НДС и мяса, и продуктов из мяса, а цены на них все же растут. А одним из лидеров по росту цены является растительное масло. Его по-прежнему облагают только 10% НДС. Но если еще в конце прошлого — начале нынешнего года стоимость подсолнечного масла колебалась в пределах трех рублей за 0,75-0,85 литра, то сегодня в некоторых сетях цена она уже достигла отметки в 4,24 рубля.

Значит, есть и иные, не менее, а может, и более значимые причины роста цен? В МАРТе недавно говорили, что процесс вызван «валютными колебаниями и неблагоприятной внешней конъюктурой». Какие именно внешние факторы так отразились на наших внутренних ценах, не расшифровывалось. Но вот оправдание роста цен через повышение курса доллара — это классика.

Безусловно, удорожание в связи с валютными колебаниями имеет место быть. Например, на завозные товары или продукцию с импортной составляющей. Рыбные палочки Vici из РФ подорожали на 16,7%, филе-кусочки сельди «Эконом маркет» РБ — на 10%. Но такой рост цен на продукты значительно больше, чем на приобретение доллара. В январе доллар вырос на 1,83%, а евро — всего на 0,37%. Российский рубль, за который теоретически должна закупаться рыба из России, вообще подешевел на 1,18%. Специалисты говорят, что в целом в январе валютная корзина подорожала только на 0,02%.

Есть еще и сезонные колебания цены. Как мы уже отмечали, одним из лидеров по росту цен в январе 2020 года стали овощи. Картофель и огурцы в крупных торговых сетях подорожали более чем на 12%, морковь — на 10,22, а свекла — на все 27,57%. Безусловно, здесь возможен фактор «чем дальше от урожая — тем дороже»: затраты на хранение, сокращение запасов овощей зимой.

Хотя сейчас имеет место и завоз импортного раннего урожая. Поэтому посмотрим, что было в аналогичный период прошлого года. В январе 2020-го цена на свеклу не выросла, а упала на 20,7%, морковь подешевела вообще на все 29,5. Стоимость картофеля оставалась в начале прошлого года на прежнем уровне. Правда, росли белорусские яблоки — в цене. Говорят, что из-за спроса.

Логично предположить, что цены на овощи и другие продукты в начале этого года поднимают либо опускают по законам рынка и прибыли, в том числе пресловутого спроса и предложения.

А какова специфика роста цен для самого Гомеля? Мы посмотрели цены в гомельском «Европте» 3 февраля. В Гомеле один литр молока «Брест-Литовского» жирностью 2,8% в ПЭТ-бутылке стоит 1,85 рубля, в Минске — те же 1,85. Пакет пельменей «Мясные подушечки домашние» в Гомеле — 3,29, в Минске в «Евроопте» — 3,29 рубля. Окорочок цыплят и в Гомеле, и в Минске продается по 4,99 рублей. Свинина для отбивных в Гомеле в «Евроопте» стоит 12,79 рубля, а вот в той же столичной сети она продается значительно дешевле — по 10,99 за кило.

Для Минска и областных центров, включая Гомель, по многим параметрам действуют разные налоговые ставки. Ставка земельного налога в Минске выше, чем в Гомеле. Для ИП Минска, занимающимися розничной торговлей овощами, единый подоходный налог был установлен в 108 рублей, а для ИП Гомеля, занимающегося тем же, — 94 рубля. Но килограмм картошки на Комаровском рынке в Минске в конце прошлого года стоил 0, 69 рубля, в Гомеле практически столько же.

Таким образом, на уровень цен может влиять много факторов. В этом январе — это и повышение НДС на многие товары, и увеличение других тарифов, и колебания валютных курсов и внешнего спроса. Но представляется, что прежде всего цена товаров формируется по чисто рыночной формуле «Есть спрос — будет и предложение». В том числе и по цене. Цена может повышаться производителями и продавцами в своих интересах практически до того уровня, по которому потребители готовы покупать товар. Как говорится, ничего личного…

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