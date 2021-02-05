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В «ДНР» началась масштабная забастовка рабочих
Источник материала: Хартия'97
В «ДНР» началась масштабная забастовка рабочих
Шахтеры выступили против российских оккупантов.
На филиале № 6 ЗАО «Внешторгсервис» Ясиновский коксохимический завод (ЯКХЗ), который работает на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, началась забастовка рабочих. Об этом сообщает
Забастовка началась еще в понедельник, 1 февраля. К ней через некоторое время присоединились и рабочие филиала № 7 Макеевкокс.
Вчера, 2 февраля, рабочим предприятия выдали по 12% месячной заработной платы и попросили вернуться к работе. Однако сотрудники завода продолжили забастовку с требованиями вернуть долги.
В случае если забастовка на предприятиях ОРДО продолжится, и кокс из ЯКХЗ перестанет поступать на филиал № 12 Алчевский меткомбинат, АМК в очередной раз будет остановлен.
Ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате.
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Шахтеры выступили против российских оккупантов.
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