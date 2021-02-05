ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Екатерина Андреева: Невероятная поддержка с воли наполняет радостью каждый мой день

05.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Екатерина Андреева: Невероятная поддержка с воли наполняет радостью каждый мой день

1
  • 5.02.2021, 16:03
Екатерина Андреева: Невероятная поддержка с воли наполняет радостью каждый мой день
Екатерина Андреева

Журналистка передала вдохновляющее сообщение белорусам.

5 января прошла пресс-конференция накануне суда над журналистками, сообщает «Белсат».

Слова Екатерины Андреевой прочитал ее муж Игорь Ильяш.

«9 февраля меня начнут судить по лживому обвинению в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Мое дело от начала и до конца сфабриковано, причем сфабриковано весьма неумело. Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность

15 ноября меня задержали по преступному приказу. В тот день силовики говорили мне: «Ты больше не будешь вести свои стримы никогда!» Затем вновь вышел преступный приказ и меня поместили в тюрьму. Почти три месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути.

Однако ничего подобного не произошло. Это время в СИЗО только закалило мой характер. А невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.

Вместе с тем, я понимаю, что необходимо разорвать цепь исполнения преступных приказов, и обращаюсь к суду с просьбой сделать это наконец. Выполнять преступный приказ – значит участвовать в преступлении. Но за преступлением последует раскаяние и именно оно станет наиболее страшным наказанием, потому что будет отравлять вам жизнь, не давая покоя до глубокой старости.

Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно».

Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова остаются за решеткой с 15 ноября. Их задержали за стрим жестокого разгона во время акции памяти Романа Бондаренко и разрушения силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистка передала вдохновляющее сообщение белорусам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы прызналі палітвязнямі 227 асобаў, крымінальных справаў за гвалт з боку сілавікоў дагэтуль няма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by