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Екатерина Андреева: Невероятная поддержка с воли наполняет радостью каждый мой день
Источник материала: Хартия'97
Екатерина Андреева: Невероятная поддержка с воли наполняет радостью каждый мой день
Журналистка передала вдохновляющее сообщение белорусам.
5 января прошла пресс-конференция накануне суда над журналистками, сообщает
Слова Екатерины Андреевой прочитал ее муж Игорь Ильяш.
«9 февраля меня начнут судить по лживому обвинению в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Мое дело от начала и до конца сфабриковано, причем сфабриковано весьма неумело. Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность
15 ноября меня задержали по преступному приказу. В тот день силовики говорили мне: «Ты больше не будешь вести свои стримы никогда!» Затем вновь вышел преступный приказ и меня поместили в тюрьму. Почти три месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути.
Однако ничего подобного не произошло. Это время в СИЗО только закалило мой характер. А невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.
Вместе с тем, я понимаю, что необходимо разорвать цепь исполнения преступных приказов, и обращаюсь к суду с просьбой сделать это наконец. Выполнять преступный приказ – значит участвовать в преступлении. Но за преступлением последует раскаяние и именно оно станет наиболее страшным наказанием, потому что будет отравлять вам жизнь, не давая покоя до глубокой старости.
Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно».
Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова остаются за решеткой с 15 ноября. Их задержали за стрим жестокого разгона во время акции памяти Романа Бондаренко и разрушения силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.
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Журналистка передала вдохновляющее сообщение белорусам.
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