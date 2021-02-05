Стало известно, когда Беларусь получит четыре истребителя Су-30СМ

Источник материала: Tut.by

Следующую партию тяжелых истребителей Су-30СМ Беларусь получит в октябре 2022 года, а очередное соглашение по этим самолетам с Россией будет подписано уже в текущем году. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.



Фото: Максим Гарлукович, агентство «Ваяр»

Напомним, что по первому контракту корпорация «Иркут» поставила четыре истребителя поколения «4++» в конце 2019 года, на вооружение самолеты были приняты 1 июля 2020 года. Осенью 2022 года Беларусь получит еще четыре самолета, и по следующему контракту (который заключат в нынешнем году), вероятно, еще четыре.

Всего в белорусские ВВС будет поставлено 12 самолетов, которые составят эскадрилью и станут на годы вперед основой боевой авиации страны. Су-30СМ относится к поколению 4++ и предназначен для завоевания господства в воздухе. «4+» — значит, самолет уже превышает по своим возможностям истребители четвертого поколения, но до пятого еще не дотягивает.

Истребитель может нести различное вооружение — несмотря на то, что он называется «самолетом завоевания господства в воздухе», Су-30СМ может поражать и наземные цели. Управляемые ракеты для воздушного боя на средних или коротких дистанциях, неуправляемые ракетные снаряды или авиабомбы — брать на борт самолет может до 8 тонн вооружения.



Изображение: Министерство обороны Беларуси

Электронная начинка Су-30СМ сделана на основе «открытой архитектуры борта», то есть в нее просто интегрировать новые системы как отечественного, так и зарубежного производства. Это очень неплохо, учитывая, что даже самые современные советские истребители всегда отличались отсталой электроникой.

Су-30СМ оснащается двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает самолету сверхманевренность — по этому показателю с ним не могут сравниться даже самолеты пятого поколения.