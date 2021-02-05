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Рабочий погиб на стройке в Могилеве

05.02.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рабочий погиб на стройке в Могилеве

Во время выполнения строительных работ в Могилеве получил смертельные травмы один из рабочих. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла утром 4 февраля. Известно, что 50-летний житель Могилева выполнял кровельные работы на строительном объекте – в это время он находился на высоте около 2,5 метра на раздвижной металлической лестнице. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на бетонный пол.

При этом сообщается, что данный работник был без защитной каски и страховочного пояса. От полученных травм он умер на месте.


Следователи, эксперты и сотрудники Департамента госинспекции труда осмотрели место происшествия. Специалисты изъяли необходимую документацию, а также металлическую лестницу, с которой упал рабочий. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: СК

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Теги: Могилев
 
 
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Во время выполнения строительных работ в Могилеве получил смертельные травмы один из рабочих. Об этом сообщили в Следственном комитете. Трагедия произошла утром...
 
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