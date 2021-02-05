Рабочий погиб на стройке в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Во время выполнения строительных работ в Могилеве получил смертельные травмы один из рабочих. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла утром 4 февраля. Известно, что 50-летний житель Могилева выполнял кровельные работы на строительном объекте – в это время он находился на высоте около 2,5 метра на раздвижной металлической лестнице. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на бетонный пол.

При этом сообщается, что данный работник был без защитной каски и страховочного пояса. От полученных травм он умер на месте.





Следователи, эксперты и сотрудники Департамента госинспекции труда осмотрели место происшествия. Специалисты изъяли необходимую документацию, а также металлическую лестницу, с которой упал рабочий. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram