ДТП в Кировском районе: микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся

Источник материала: ОНТ

В результате аварии в Кировском районе микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла в четверг, 4 февраля, примерно в половине первого ночи, рядом с деревней Выжары Кировского района. За рулем микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter сидел 46-летний житель Гомельской области. По данным ГАИ, водитель выбрал небезопасную скорость, в результате чего потерял управление. Машина съехала в левый по ходу движения кювет, а после – опрокинулась.





В результате происшествия с травмами был передан медикам и доставлен в больницу 53-летний пассажир.

Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

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