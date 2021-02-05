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ДТП в Кировском районе: микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся

05.02.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Кировском районе: микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся

В результате аварии в Кировском районе микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла в четверг, 4 февраля, примерно в половине первого ночи, рядом с деревней Выжары Кировского района. За рулем микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter сидел 46-летний житель Гомельской области. По данным ГАИ, водитель выбрал небезопасную скорость, в результате чего потерял управление. Машина съехала в левый по ходу движения кювет, а после – опрокинулась.


В результате происшествия с травмами был передан медикам и доставлен в больницу 53-летний пассажир.

Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

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В результате аварии в Кировском районе микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Авария произошла в...
 
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