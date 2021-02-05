Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил в домашнем матче «Фленсбургу»

Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил в домашнем матче немецкому «Фленсбургу», который после этой победы возглавил группу «А».

Поединок закончился со счётом 26:28. Самым результативным стал левый полусредний немецкого клуба Йоран Йоханнессен – он забросил 9 мячей. Для брестчан это поражение стало первым почти за год в домашних матчах. В группе «А» у «Фленсбурга» 15 очков после девяти матчей. На втором месте идёт польский клуб «Кельце» – 13 баллов. «Мешков Брест» – третий (9 очков). Следующий матч белорусская команда проведёт против «Кельце», также дома, 11 февраля.

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