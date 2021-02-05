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В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство

05.02.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство

В Берлине (Германия) во дворе жилого дома прогремел взрыв. После этого были задержаны двое мужчин, у которых обнаружили химические вещества и взрывное устройство. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз полиции города.

Уточняется, что после взрыва правоохранители обнаружили возможное взрывное устройство, которое еще не взорвалось. Вскоре был задержан выбежавший из дома 29-летний мужчина. В квартире задержанного, находящейся в жилом доме, спецназ задержал еще одного подозреваемого 27 лет.

Жителей соседних домов в целях безопасности эвакуировали на время проведения операции. В квартире задержанного были обнаружены химические вещества. Их изучают.

Расследование продолжается.

Фото: РИА «Новости» / Захари Шойрер

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В Берлине (Германия) во дворе жилого дома прогремел взрыв. После этого были задержаны двое мужчин, у которых обнаружили химические вещества и взрывное устройство....
 
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