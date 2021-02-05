Рыбный суп из консервов. Простой и быстрый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Если вам хочется разнообразить обеденное меню, приготовьте рыбный суп из консервов. Это просто, быстро и очень вкусно. Рецептом блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

вода – 1,5 л.;

тунец консервированный (куски) – 1 банка;

морковь – 1/2 шт.;

картофель – 2 шт.;

овсяные хлопья «Экстра» – 3/2 ст.;

соль;

перец – чёрный горошек;

чеснок;

укроп.

Как готовить?



1. Морковь нарезать соломкой, картофель кубиками. Положить овощи в кастрюлю с холодной водой и поставить на огонь.

2. Когда овощи закипят, снять пенку. Добавить перец, чеснок. Варить до готовности овощей (около 15 минут).

3. Положить в кастрюлю куски рыбы вместе с растительным маслом. Варить ещё минут 5-7. Посолить по вкусу.

4. Добавить овсяные хлопья, мелко нарезанный укроп. Закрыть крышкой и выключить плиту. Через 5 минут суп можно подавать.

Приятного аппетита!

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