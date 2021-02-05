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Рыбный суп из консервов. Простой и быстрый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

05.02.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рыбный суп из консервов. Простой и быстрый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Если вам хочется разнообразить обеденное меню, приготовьте рыбный суп из консервов. Это просто, быстро и очень вкусно. Рецептом блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. 

Вам понадобится:

  • вода – 1,5 л.;
  • тунец консервированный (куски) – 1 банка;
  • морковь – 1/2 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • овсяные хлопья «Экстра» – 3/2 ст.;
  • соль;
  • перец – чёрный горошек;
  • чеснок;
  • укроп. 

Как готовить?
 
1. Морковь нарезать соломкой, картофель кубиками. Положить овощи в кастрюлю с холодной водой и поставить на огонь.
2. Когда овощи закипят, снять пенку. Добавить перец, чеснок. Варить до готовности овощей (около 15 минут).
3. Положить в кастрюлю куски рыбы вместе с растительным маслом. Варить ещё минут 5-7. Посолить по вкусу.
4. Добавить овсяные хлопья, мелко нарезанный укроп. Закрыть крышкой и выключить плиту. Через 5 минут суп можно подавать.

Приятного аппетита!

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Если вам хочется разнообразить обеденное меню, приготовьте рыбный суп из консервов. Это просто, быстро и очень вкусно. Рецептом блюда делится телеведущая...
 
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