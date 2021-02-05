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Головченко: Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов
Источник материала: ОНТ
Евразийский межправительственный совет проходит в Казахстане, закончилась встреча премьеров в узком составе. А перед этим главы правительств посетили цифровой форум.
Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов, заявил премьер-министр Роман Головченко. Первый реально работающий – программа Евразийского банка развития «Путешествую без Covid». Цифровизация – это и основная тема заседания Межправительственного совета. Среди десятка вопросов – механизмы защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, а также корректировка перечня пользователей единой системы тарифных преференций.
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Евразийский межправительственный совет проходит в Казахстане, закончилась встреча премьеров в узком составе. А перед этим главы правительств посетили цифровой...
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