Головченко: Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов

Источник материала: ОНТ

Евразийский межправительственный совет проходит в Казахстане, закончилась встреча премьеров в узком составе. А перед этим главы правительств посетили цифровой форум.





Беларусь выступает за ускорение реализации цифровых проектов, заявил премьер-министр Роман Головченко. Первый реально работающий – программа Евразийского банка развития «Путешествую без Covid». Цифровизация – это и основная тема заседания Межправительственного совета. Среди десятка вопросов – механизмы защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, а также корректировка перечня пользователей единой системы тарифных преференций.

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