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В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с отравлением
Источник материала: ОНТ
В Дагестане (Россия) 30 школьников обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом 5 февраля
4 февраля семеро детей в возрасте от семи до 14 лет обратились в медучреждение с диареей, болями в области живота и повышением температуры тела. Всем школьникам была оказана медицинская помощь.
Еще 23 ученика из той же школы обращались в больницу с аналогичными симптомами с 1 по 4 февраля.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Дагестане (Россия) 30 школьников обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом 5 февраля информирует управление Следственного комитета России...
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