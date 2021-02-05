В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с отравлением

Источник материала: ОНТ

В Дагестане (Россия) 30 школьников обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом 5 февраля информирует управление Следственного комитета России по республике.

4 февраля семеро детей в возрасте от семи до 14 лет обратились в медучреждение с диареей, болями в области живота и повышением температуры тела. Всем школьникам была оказана медицинская помощь.

Еще 23 ученика из той же школы обращались в больницу с аналогичными симптомами с 1 по 4 февраля.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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