На гомельской трассе «Газель» занесло в автомобиль ГАИ. Есть видео

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось сегодня около 7:30 на 61-м км автодороги М5 (Минск — Гомель). Точнее, о двух ДТП. Вначале произошло столкновение транспортных средств — на место приехал экипаж ГАИ, в ДТП никто не пострадал. Инспекторы включили проблесковые маячки синего цвета и аварийную световую сигнализацию, чтобы обеспечить прикрытие места оформления дорожно-транспортного происшествия.

Через некоторое время 44-летний водитель «Газели», как отметили в Госавтоинспекции, при выборе скорости движения не учел погодные и дорожные условия, в результате чего совершил наезд на стоящий патрульный автомобиль.

— В случае отсутствия служебного автомобиля водитель мог бы совершить наезд на участников ДТП, которые находились вблизи своих транспортных средств, — подчеркнули в ГАИ.





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