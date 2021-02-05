ГАИ: скорость на МКАД могла бы стать выше, но лучше, чтобы она менялась исходя из условий

Источник материала: Onliner

Довести максимально разрешенную скорость движения на Минской кольцевой автодороге до 120 км/ч реально, но только после внедрения системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, заявил замначальника Минской ГАИ ГУВД Андрей Зырянов, передает ГУВД Мингорисполкома. Предлагается варьировать максимальную скорость в зависимости от ситуации на дороге.

«На трех участках МКАД в третьей полосе дополнительно была повышена скорость движения до 100 км/ч, — напомнил Зырянов. — Также в 2020 году была закончена работа по установке в центре автодороги ограждения, исключен доступ пешеходов на МКАД. Это было сделано потому, что раньше фиксировались наезды на недисциплинированных пешеходов».

«Кроме того, проанализировав обстановку на МКАД, где помимо легковых автомобилей ездит грузовой и тихоходный транспорт, пришли к выводу, что повышать скорость можно в случае, если на кольцевой будет внедрена система контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, установлены дорожные знаки переменной информации, — дополнил представитель столичной ГАИ. — То есть при плохих условиях движения либо при возникновении препятствий на пути скорость одна, при хороших условиях — скорость другая».

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