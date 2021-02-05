МНС: плательщиками транспортного налога будут более 2 млн белорусов

Источник материала: Onliner

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС озвучил примерную оценку: плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов физлиц. Речь идет именно об авансовом платеже размером в базовую величину (на момент публикации — 29 рублей).

«В этом году основная масса плательщиков — физических лиц (а это, по нашим оценкам, более 2 млн человек) — будет уплачивать авансовый платеж. Планируется, что его исчисление будет проведено централизованно на уровне МНС, — цитирует Наливайко БЕЛТА. — И здесь актуальным является вопрос качества и достоверности сведений, предоставляемых другими госорганами».

Извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направляться каждому плательщику — физическому лицу — по почте или в личный кабинет плательщика. Пока количество личных кабинетов физлиц не превышает 900 тысяч. Планируется, что к концу I квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему «Расчет налогов». Сведения о транспортных средствах хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.

Как именно сделать указанное — в материале «Непонятное в транспортном налоге». Подчеркнем, что пока нет новостей об упрощенном механизме снятия авто с учета (например, для владельцев автохлама). Обещали, его придумают до конца февраля, к этому же сроку будет обнародовано постановление Совмина.

Если верить статистике МНС о двух миллионах физлиц-владельцев ТС, то налоговые поступления от них составят в 2021 году 58 млн рублей, или $22 млн (если базовая сохранится на уровне 29 рублей). Всего же в стране на конец 2019 года насчитывалось чуть более 4 млн ТС (далеко не все они эксплуатируются). В конце ноября 2020-го в Минфине заявляли , что на тот момент ежегодно в дорожный фонд собиралось около 300 млн рублей, а хотели бы — до 450—500 млн.

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