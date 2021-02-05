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Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой

05.02.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Маленькие пространства — всегда вызов для архитектора, ведь ему необходимо на ограниченной площади разместить все необходимое для жизни, при этом по возможности сделав интерьер комфортным. Новый пример работы в подобных условиях продемонстрировал немецкий автор Фабиан Фрейтаг в Берлине.

Квартира площадью всего 30 кв. м находится в скромном трехэтажном здании 1969 года постройки. В плане объект представлял собой почти правильный квадрат, что в определенном смысле облегчило задачу для дизайнера. С такой формой работать проще, чем с регулярно встречающимся «пеналом».

Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой
Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой
Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой
Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой

При входе разместилась обслуживающая зона с прихожей (здесь же находятся места для хранения вещей) и ванной комнатой. Оба помещения выходят в пространство-студию и отделены от нее перегородкой, облицованной матовым алюминием. Она же выступает и в качестве своеобразного зеркала, визуально расширяющего пространство. Границы остальных функциональных зон размечены весьма условно. У одной из стен находится кухонный блок, рядом с ним — большой круглый стол. Высота потолков в данном случае не позволила вынести спальню на второй уровень (популярное решение в квартирах-студиях). Вместо этого матрас разместили на приподнятой платформе, находящейся прямо под большим окном, по сути занимающим всю стену.

Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой
Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой
Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой
Квартира дня. Студия в 30 «квадратов» с отличной планировкой

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