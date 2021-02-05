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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учёные сообщили о шансах человека дожить до ста лет При проведении нового исследования, учёными были сопоставлены геномы более 1000 долгожителей.

Разработанная учёными Бостонского университета методика генетического скрининга, основанная на поиске генетических последовательностей, смогла до 80% точно предсказать, кто из людей имеет шансы дожить до ста лет. По данным учёных, генетические факторы оказывают достаточно большое влияние на продолжительность жизни. Дальнейшее проведение научно-исследовательских работ позволит определить гены, а так же соответствующие молекулярные механизмы, способные не только продлить жизнь, но и сохранить при этом здоровье человека.При проведении нового исследования, учёными были сопоставлены геномы более 1000 долгожителей, а так же около 1200 обычных граждан. Экспертам удалось из 33000 вариаций генов определить 33, которые наиболее часто встречались среди показателей долгожителей. Далее при помощи компьютерного моделирования, учёные смогли отследить 150 наиболее часто встречающихся генетических вариаций, оказывающих совокупный эффект на продолжительность жизни. Кстати, таким набором вариаций чаще всего обладали участники исследования, достигшие 108-летнего возраста.На основании полученных данных исследователи смогли с точностью до 77% “предсказать”, кто из людей может перешагнуть столетний рубеж. Поскольку результаты исследования были получены только при исследовании европейцев, дальнейшие исследования учёные планируют провести с большим количеством участников из различных этнических групп.