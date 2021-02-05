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Учёные сообщили о шансах человека дожить до ста лет

05.02.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учёные сообщили о шансах человека дожить до ста лет
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Продолжительность человеческой жизни зависит от многих факторов. Но одним, и пожалуй, самым главным, всё же является генетическая предрасположенность каждого человека. Именно наличие особых генетических вариаций может стать шансом долгожительства.

Разработанная учёными Бостонского университета методика генетического скрининга, основанная на поиске генетических последовательностей, смогла до 80% точно предсказать, кто из людей имеет шансы дожить до ста лет. По данным учёных, генетические факторы оказывают достаточно большое влияние на продолжительность жизни. Дальнейшее проведение научно-исследовательских работ позволит определить гены, а так же соответствующие молекулярные механизмы, способные не только продлить жизнь, но и сохранить при этом здоровье человека.

При проведении нового исследования, учёными были сопоставлены геномы более 1000 долгожителей, а так же около 1200 обычных граждан. Экспертам удалось из 33000 вариаций генов определить 33, которые наиболее часто встречались среди показателей долгожителей. Далее при помощи компьютерного моделирования, учёные смогли отследить 150 наиболее часто встречающихся генетических вариаций, оказывающих совокупный эффект на продолжительность жизни. Кстати, таким набором вариаций чаще всего обладали участники исследования, достигшие 108-летнего возраста.

На основании полученных данных исследователи смогли с точностью до 77% “предсказать”, кто из людей может перешагнуть столетний рубеж. Поскольку результаты исследования были получены только при исследовании европейцев, дальнейшие исследования учёные планируют провести с большим количеством участников из различных этнических групп.
 
 
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При проведении нового исследования, учёными были сопоставлены геномы более 1000 долгожителей.
 
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