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Почему этот чай полезен?

1. Снижает риск развития диабета

2. Снижает уровень холестерина

3. Снижает риск сердечных заболеваний

4. Снижает риск развития рака

5. Улучшает пищеварение

6. Улучшает здоровье печени

7. Улучшает функцию мозга

8. Контроль веса

9. Улучшает здоровье зубов

10. Дополнительные преимущества:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые установили, что происходит с нашим телом, если пить зеленый чай каждый день Зеленый чай сначала считался дорогостоящим напитком в древнем Китае.

Зеленый чай сначала считался дорогостоящим напитком в древнем Китае, которым пользовались только богатые и королевские власти. Но после падения монгольской империи все начали наслаждаться этим напиткомЭтот чай наполнен полифенолами, которые помогают уменьшить воспаление и бороться с раком. Большое количество природных антиоксидантов, называемых катехинами, помогает предотвратить повреждение свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и многие заболевания.Вот несколько причин, по которым стоит чаще пить зеленый чай.Согласно японскому исследованию, зеленый чай снижает риск диабета типа 2 на 42%. Однако для доказательства этого требуется больше исследований.Зеленый чай может улучшить уровень холестерина ЛПНП, общий уровень холестерина и триглицеридов. Уменьшая эти факторы риска, зеленый чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 31%.Полифенольные соединения, катехины в зеленом чае помогают защитить сердечно-сосудистую систему от повреждений. Уменьшая уровень плохого холестерина и триглицеридов, он также снижает риск сердечного приступа и инсульта.Антиоксиданты помогают защитить от развития многих видов рака. И, поскольку зеленый чай изобилует мощными антиоксидантами, логично, что он может снизить риск возникновения некоторых видов рака.Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать способность зеленого чая помочь предотвратить развитие рака.Зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами, поэтому он помогает облегчить пищеварительные проблемы, связанные с язвенным колитом, воспалительным заболеванием кишечника и болезнью Крона.Потребление этого чая регулярно помогает уменьшить воздействие алкоголя на печень. Высокое количество катехинов в зеленом чае также может помочь защитить от опухолей печени.Кофеин в зеленом чае помогает улучшить настроение, память, время реакции, бдительность и другие аспекты функции мозга.Более того, аминокислота L-теанина, найденная в этом чае, повышает способность ГАМК — ингибирующего нейротрансмиттера с анти-тревожными эффектами. Комбинация этих соединений помогает улучшить функцию мозга.Ускоряя ваш метаболизм, зеленый чай помогает вам быстрее похудеть. Есть даже исследования, которые доказывают, что это помогает уменьшить жировые отложения, особенно в области живота.Зеленый чай содержит много катехинов, которые достаточно мощны, чтобы уничтожать бактерии и предотвращать вирусы, такие как вирус гриппа. Они могут предотвратить рост первичных вредных бактерий во рту — Streptococcus mutans.Более того, употребление чая на регулярной основе помогает снизить риск кариеса и улучшить здоровье зубов.снимает симптомы артриталечит генитальные бородавкипредотвращает простуду и грипплечит многие проблемы с кожейУбедитесь, что вы выбрали высококачественную марку, чтобы получить максимум этих преимуществ