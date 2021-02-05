Белорусские правозащитники признали политзаключенными двух сотрудников Офиса по правам людей с инвалидностью

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще двух человек — директора Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и юриста этой организации Олега Граблевского. Соответствующее заявление опубликовано на правозащитном сайте spring96.org.





Таким образом, число политзаключенных в Беларуси увеличилось до 228.

О задержании Дроздовского и Граблевского стало известно 3 февраля. Граблевский, отметили правозащитники, является подозреваемым по уголовному делу и водворен в изолятор временного содержания на 72 часа. Дроздовский — также в статусе подозреваемого — помещен под домашний арест с запретом на использование средств связи. Их адвокаты дали подписки о неразглашении, вследствие чего нет информации об обстоятельствах дела, задержания и содержания под стражей.

«2 февраля представители Офиса по правам людей с инвалидностью были повторно после допроса 21 января вызваны в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК), где, по их заявлению, в течение 7 часов подвергались жестокому и унижающему достоинство обращению, — обратили внимание правозащитники. — Обстоятельства подобного обращения были опубличены представителями Офиса в средствах массовой информации после нахождения в ДФР КГК, после чего на следующий день они были задержаны».

«Проверка должностных лиц организации была связана, по информации ДФР КГК, с возможным неправомерным завладением денежными средствами, полученными ею в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания правовой помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что, начиная с августа 2020 года, за правозащитную деятельность в местах лишения свободы находятся представители правозащитного центра «Весна» — Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица. Кроме того, многие правозащитники «подвергались административным преследованиям».

«Подтверждая позицию, изложенную в заявлении белорусских организаций гражданского общества, отмечаем следующее: на организации гражданского общества продолжается беспрецедентное давление за профессиональную деятельность в сфере защиты прав человека, — отметили авторы заявления. — Данные действия грубо нарушают ряд международных соглашений, участником которых является и Республика Беларусь, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, руководящих принципов ОБСЕ по защите правозащитников, руководящих принципов по свободе объединений».

Они убеждены, что преследование и давление за законную правозащитную деятельность, за оказание безвозмездной правовой помощи гражданам «является абсолютно недопустимым и неприемлемым».

Исходя из этого, правозащитники считают преследование Граблевского и Дроздовского со стороны властей «политически мотивированным, направленным на прекращение их публичной и ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод, а их самих политическими заключенными».

Они потребовали немедленного и безусловного освобождения сотрудников Офиса по правам людей с инвалидностью из-под стражи, а также прекращения их уголовного преследования. Кроме того, они настаивают на прекращении преследования и давления в отношении всех правозащитников Беларуси, привлечения к уголовной ответственности правозащитников и активистов гражданского общества «в связи с их законной деятельностью, в том числе по оказанию правовой, благотворительной и иной помощи жертвам нарушений прав человека».

Правозащитники требуют немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии; прекратить вмешательство, необоснованное и чрезмерное использование проверок и других средств контроля за деятельностью организаций гражданского общества, использование силовых методов в ходе проверок, препятствовать реализации их права на доступ к финансированию.

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации (Lawtrend), «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, «Инициатива FORB», «Правовая инициатива», Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси, инициативная группа «Идентичность и право».