Этой беларуске 57 лет – и она будет бороться за титул самой красивой женщины в мире

Несмотря на пандемию, международный конкурс красоты Ms&Mrs Top of the World в этом году все же состоится, в олайне. И другие изменения тоже есть: организаторы решили добавить новую категорию – Classic, чтобы в конкурсе смогли поучаствовать и женщины в возрасте 46+. Сегодня стало известно, что нашу страну в этой категории представит 57-летняя минчанка Татьяна Бределева. Что особенно приятно, 2021-й – это первый год, когда беларуска попала в число дам, одной из которых достанется корона Ms&Mrs Top of the World.

Кроме Татьяны, в конкурсе примут участие женщины из 12 стран мира. Финал мероприятия состоится 25-27 февраля – его будут транслировать в сети.

Кто такая Татьяна Бределева

Раньше Татьяна работала в строительстве, а сейчас находится на заслуженном отдыхе, но, как признается сама, не сидит дома. Она строит карьеру в моделинге – и уже принимала участие в модных показах Минска и других городах Беларуси в качестве модели age plus (то есть, вне возраста). А еще Татьяна ходит на тренировки по йоге, бачате и тайскому боксу.

«Я не позиционирую себя как пример для остальных и не делаю ничего специально, просто наслаждаюсь жизнью в новом статусе более свободной от работы женщины. Постоянно открываю для себя что-то новое, на что раньше не хватало времени. Но если жюри увидело во мне что-то, что мотивирует других представительниц прекрасного пола и возраста, то я этому рада. У меня самой есть такой мотиватор – это мой сын, мой главный подарок судьбы. Я всегда гордилась его успехами и достижениями и очень рада, что сын разделяет и мои успехи тоже. Я уверена, что у каждой женщины должна быть поддержка. А если к этому прилагаются цели сделать себя и мир вокруг себя чуточку лучше, тогда все получится. Дальше – только большие победы», – рассказывает Татьяна.

Директор конкурса красоты Евгения Тюленева рассказывает, насколько высоки шансы Татьяны на победу: «Несмотря на то, что для участия в финале Ms&Mrs Top of the World не нужно никуда уезжать, этапы отбора будут не менее серьезными. Нашей участнице предстоит подготовить видеовизитку, презентовать национальный костюм и выступить в прямом эфире перед миллионами зрителей, которые смогут наблюдать за шоу. Как опытный директор конкурса без ложной скромности скажу, что мы рассчитываем только на главную корону. И в этом году у нас как никогда высокие шансы».

Ну, а мы ждем финал и желаем удачи нашей конкурсантке.