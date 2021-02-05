Белорусская таможня заявила о резком росте попыток незаконного ввоза валюты









БелТА . "Хотя границу стало пересекать меньше людей, но число выявленных попыток незаконного ввоза валюты в страну во втором полугодии 2020 года резко возросло. Мы связываем этот факт с тем, что часть этих средств, возможно, предназначалась для финансирования деструктивных элементов", - сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в пятницу. Его цитирует госагентство





Особое внимание таможня уделяет борьбе с наркотрафиком. В 2020 году из незаконного оборота изъято более 950 кг наркотиков, что в 1,5 раза больше, чем в 2019-м. "Такой результат связан с усилением работы в этом направлении. Мы применяем новые методы, формы, технологии борьбы с ввозом наркотиков, в том числе систему управления рисками, инспекционно-досмотровые комплексы", - отметил председатель ГТК.