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Белорусская таможня заявила о резком росте попыток незаконного ввоза валюты

05.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская таможня зафиксировала резкий рост числа попыток незаконного ввоза валюты во втором полугодии 2020 года.



"Хотя границу стало пересекать меньше людей, но число выявленных попыток незаконного ввоза валюты в страну во втором полугодии 2020 года резко возросло. Мы связываем этот факт с тем, что часть этих средств, возможно, предназначалась для финансирования деструктивных элементов", - сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА

Особое внимание таможня уделяет борьбе с наркотрафиком. В 2020 году из незаконного оборота изъято более 950 кг наркотиков, что в 1,5 раза больше, чем в 2019-м. "Такой результат связан с усилением работы в этом направлении. Мы применяем новые методы, формы, технологии борьбы с ввозом наркотиков, в том числе систему управления рисками, инспекционно-досмотровые комплексы", - отметил председатель ГТК.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусская таможня зафиксировала резкий рост числа попыток незаконного ввоза валюты во втором полугодии 2020 года.
 
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