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"Как можно жрать в Куропатах, там же людей убивали?" - возмутился рецидивист с 18 годами "стажа"
Источник материала: Партизан
Змитер Дашкевич на днях вышел на свободу после 15 суток по народной статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии).
Он был задержан 15 января в Куропатах у скандального ресторана "Поедем, поедим".
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"Я уже хотел улечься в стакане Боровлянского РУВД спать, как в камеру закинули пополнение — человека моего возраста, немного под градусом. Я подумал: «Супер, вот он электорат самопровозглашенного! Вот теперь я пойму, чего они от нас хотят?!»
— Семейный скандал?
— Да.
«Класс!» — подумал я снова, аж сон отбило!
— Жена сдала?
— Нет, мать.
— Буянил?
— Да нет, бутылки раскрашивал.
— Какие бутылки?
— Шампанского.
— И зачем они тебе?
— Клиент попросил.
— И шо ты там рисовал?
— Флаг бело-красно-белый.
— Флаг?! — привстал я.
— Флаг! — гордо ответил тот. — И это, — показал руками сердечко, кулак и виктори. — А мать у меня «ябатька», так начали мы снова ругаться, и она милицию вызвала.
«Во те и трехпроцентный», — с разочарованием подумал я и поставил себе задачу продолжить поиски. А сокамерник в это время затянул: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню Вострую Браму сьвятую і ваякаў на грозных канях!..»
В 4-местную камеру ИВС Минского района меня кинули уже за полночь. В ней было два арестанта: у одного 18 тюремных лет за плечами, у другого — 2, оба — подозреваемые по уголовкам.
— За что? — не вылезая из-под одеяла спросил один сиделец.
— За Куропаты.
— Стоите там еще?
— Стоим.
— И что там?
— В кабак жрать ездят.
— Как там жрать можно, там же людей убивали? — удивился зек и присел на нарах.
Удивился и я: человек, который половину сознательной жизни катался по зонам, лучше понимает, чем те, кто его в эти зоны садил.
Мы о том-сём поболтали, зеки раз пять закурили маленькую камеру, и перед сном самый сиделец поднял кулак и крикнул сокамернику:
— Жыве Беларусь!
— Жыве! — ответил тот и оба завалились спать.
«Офигеть!..» — подумал я и полез на нары.
После отбоя в 8-местную камеру зашел молодой человек лет 35-ти и на расспросы ответил, что посадили его якобы за пьяное сквернословие на улице. Оторвавшись от книги, я взглянул на парня и удивился: очень уж прилично и аккуратно он выглядел, чтобы оказаться пьяным дебоширом.
Выяснилось, что парень работает ветеринаром, а в соседнем колхозе украли какое-то дорогое ветеринарное оборудование. А поскольку кто-то указал на него, то боровлянский начальник уголовного розыска этого ветеринара под ночь прямо из дома и прихватил.
Предъявить человеку было нечего, он стал возмущаться, чем разозлил милицейского начальника, и тот, данной ему самозванцем властью, объявил: «Раз ты такой борзый, то посидишь немного! Выбирай за что сидеть будешь: за флаг или за матерщину?»
— Какой такой флаг? — удивился бедолага.
— Не говори только, что на митинги не ходил? — хмыкнул шакал.
— Ну ходил, мама просила сходить с ней, так мы вместе и были.
— Ну так вот и сядешь! Мы всех посадим! Каждую камеру просмотрим! Каждую морду установим!"
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Змитер Дашкевич на днях вышел на свободу после 15 суток по народной статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии).
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