"Как можно жрать в Куропатах, там же людей убивали?" - возмутился рецидивист с 18 годами "стажа"

Он был задержан 15 января в Куропатах у скандального ресторана "Поедем, поедим".





соцсетях Змитер рассказал об интересных встречах за решеткой. Змитер рассказал об интересных встречах за решеткой.





"Я уже хотел улечься в стакане Боровлянского РУВД спать, как в камеру закинули пополнение — человека моего возраста, немного под градусом. Я подумал: «Супер, вот он электорат самопровозглашенного! Вот теперь я пойму, чего они от нас хотят?!»





— Семейный скандал?





— Да.





«Класс!» — подумал я снова, аж сон отбило!





— Жена сдала?





— Нет, мать.





— Буянил?





— Да нет, бутылки раскрашивал.





— Какие бутылки?





— Шампанского.





— И зачем они тебе?





— Клиент попросил.





— И шо ты там рисовал?





— Флаг бело-красно-белый.





— Флаг?! — привстал я.





— Флаг! — гордо ответил тот. — И это, — показал руками сердечко, кулак и виктори. — А мать у меня «ябатька», так начали мы снова ругаться, и она милицию вызвала.





«Во те и трехпроцентный», — с разочарованием подумал я и поставил себе задачу продолжить поиски. А сокамерник в это время затянул: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню Вострую Браму сьвятую і ваякаў на грозных канях!..»





В 4-местную камеру ИВС Минского района меня кинули уже за полночь. В ней было два арестанта: у одного 18 тюремных лет за плечами, у другого — 2, оба — подозреваемые по уголовкам.





— За что? — не вылезая из-под одеяла спросил один сиделец.





— За Куропаты.





— Стоите там еще?





— Стоим.





— И что там?





— В кабак жрать ездят.





— Как там жрать можно, там же людей убивали? — удивился зек и присел на нарах.





Удивился и я: человек, который половину сознательной жизни катался по зонам, лучше понимает, чем те, кто его в эти зоны садил.





Мы о том-сём поболтали, зеки раз пять закурили маленькую камеру, и перед сном самый сиделец поднял кулак и крикнул сокамернику:





— Жыве Беларусь!





— Жыве! — ответил тот и оба завалились спать.





«Офигеть!..» — подумал я и полез на нары.





После отбоя в 8-местную камеру зашел молодой человек лет 35-ти и на расспросы ответил, что посадили его якобы за пьяное сквернословие на улице. Оторвавшись от книги, я взглянул на парня и удивился: очень уж прилично и аккуратно он выглядел, чтобы оказаться пьяным дебоширом.





Выяснилось, что парень работает ветеринаром, а в соседнем колхозе украли какое-то дорогое ветеринарное оборудование. А поскольку кто-то указал на него, то боровлянский начальник уголовного розыска этого ветеринара под ночь прямо из дома и прихватил.





Предъявить человеку было нечего, он стал возмущаться, чем разозлил милицейского начальника, и тот, данной ему самозванцем властью, объявил: «Раз ты такой борзый, то посидишь немного! Выбирай за что сидеть будешь: за флаг или за матерщину?»





— Какой такой флаг? — удивился бедолага.





— Не говори только, что на митинги не ходил? — хмыкнул шакал.





— Ну ходил, мама просила сходить с ней, так мы вместе и были.





— Ну так вот и сядешь! Мы всех посадим! Каждую камеру просмотрим! Каждую морду установим!"











