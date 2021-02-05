"Беларусь будет одним из приоритетов администрации Байдена"

Свабода Мелинда Геринг была одним из авторов документа Атлантического совета «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», передает





– Получили ли вы уже какую-то реакцию от Администрации президента Байдена? Доклад вышел на прошлой неделе-возможно, у вас уже была какая-то коммуникация?





– Мы прислали раннюю версию доклада людям на высоких должностях в администрации Байдена и получили сообщения, что они читают этот текст. Каких-то дополнительных реакций мы пока не имеем, но знаем, что документ получили на самых высоких уровнях и что его изучают.





Я знаю, что Беларусь будет одним из приоритетов, особенно среди стран бывшего СССР. Хотя сейчас это пространство очень оживленное – многое происходит и в России, и администрация, очевидно, за этим следит, а также сильно интересуется Украиной.





Но Атлантический совет подготовил этот доклад и сделал Беларусь приоритетом, так как мы считаем, что действия администрации Байдена могут иметь наибольшее значение для Беларуси. Из всех стран бывшего СССР Байден может наиболее повлиять на Беларусь, если он будет действовать активно, будет говорить о Беларуси и увеличит бюджет поддержки. Вот почему мы считаем, что Беларусь должна быть приоритетом для этой администрации.





– Обсуждали ли вы уже то, как на ситуацию в Беларуси могут повлиять последние события в России с приговором Алексею Навальному и протестами? Если вы рассматривали Беларусь в контексте региона.





– В деталях – нет. Я знаю, что есть люди, которые анализируют частичные совпадения в событиях. И мы знаем, что люди в России скандируют «Жыве Беларусь!» и вдохновляются белорусским протестом.





Были также сообщения о бело-красно-белых флагах в Хабаровске. Люди в России знают, что происходит в Беларуси. То, что люди выходят на улицы 6 месяцев, – это важно, по крайней мере в символическом смысле.





– Вы также рекомендовали, чтобы господин Байден назначил высокопоставленного чиновника, который бы занимался именно Беларусью. Получили ли вы уже какую-то реакцию на это предложение?





– Нет, и мы тоже ждем, кто будет помощником государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. Это очень важная должность. Люди, о которых говорят как о кандидатах на эту должность, очень хорошо знают Беларусь и более широкий регион.





Также похоже, что должность номер три в Госдепартаменте займет Виктория Нуланд. Госсекретарь Энтони Блинкен – это номер 1, а ее вероятная должность следующая после него и его заместителя. Для нее очень важен вопрос демократии в этом регионе.





Я не знаю, кто будет заниматься этой координацией, но велика вероятность, что администрация Байдена действительно назначит кого-то с хорошим опытом и кто сможет добиться хорошего финансирования.





Всегда идут споры, кто должен получить больше денег — должна ли это быть Украина, или Беларусь, или, например, Молдова. Пока что, по приблизительным подсчетам, на финансовый 2022 год запланировано около 30 миллионов долларов для Беларуси на поддержку гражданского общества и медиа. Это ничто! По нашим оценкам, нужно около 200 миллионов долларов.





Кто-то должен добиваться в Конгрессе и в Государственном департаменте, чтобы финансирование выросло с 30 миллионов до 200 миллионов. Этот человек должен сказать: «Вот такие потребности, вот такие возможности», и бороться за это. 30 миллионов долларов не поможет - это большая проблема.





– Вы также рекомендуете, чтобы администрация Джо Байдена ввела санкции относительно сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека. По рекомендациям, Байден должен сделать это своим указом, а вы можете посоветовать, кого включать в этот список.





По вашему мнению, кто прежде всего должен быть в этом списке? Так называемые «силовики» из милиции и спецслужб, судьи, или высокие чиновники из администрации Лукашенко, или близкие к нему бизнесмены? Какие люди должны быть там?





– Я бы сделала приоритетом службы безопасности. Мы видим, что оттуда ушло только около 350 человек. На них должно быть больше давления.





Я бы включила туда все категории – и судей, и бизнесменов. Но если нужно выбирать приоритет, то этим приоритетом были бы службы безопасности.





– Большинство из таких людей, вероятно, не собирались посещать Соединенные Штаты, и США вряд ли смогут напрямую им повредить. Какие инструменты влияния США имеют на таких людей в службах безопасности? Возможно, с помощью Евросоюза, или какими-то другими путями?





– Да, именно, это надо делать в тандеме с Евросоюзом. Конечно же, более вероятно, что такие люди захотят, например, поехать в балтийские государства, а не в США.





И нет причин, которые бы мешали ввести эти санкции в тандеме с Евросоюзом. Ничто нам не мешает вести переговоры об этом и работать с подобным списком.





– Мой последний вопрос: Что бы вы сказали тем белорусам, которые уже шесть месяцев участвуют в протестах? Многие из них попали в тюрьмы, они рискуют здоровьем и жизнью.





– Я бы сказала, что мы очень вдохновлены вашим примером. Не останавливайтесь. Мир знает, что вы делаете. И это лишь вопрос времени, когда Беларусь станет страной, которую вы хотите увидеть.





Кстати, о том, что администрация Байдена будет пристально следить за ситуацией в Беларуси и не ограничится лишь заявлениями о демократии, свидетельствует программная речь Байдена по внешней политике, с которой он выступил сегодня.





Как отмечает политолог Дмитрий Болкунец, "краеугольный камень - это пункт «заставить Россию платить за все», а главная ценностная цель - распространение демократических институтов за рубежом.

В переводе на общепонятный: американцы переходят к агрессивной политике вокруг постсоветского пространства через инструменты мягкой силы как в старые добрые демократические времена Обамы.

Не зря я вчера писал, что режим загодя максимально старается закрутить гайки накануне жесткого столкновения.

своем телеграме Правда, даже «Титанику» в своё время не помогли ни заклепки, ни предупреждения при неизбежном столкновении с айсбергом", - пишет Болкунец в

Джули Фишер с руководителем НАУ Павлом Латушко и демократическим лидером Беларуси Светланой Тихановской. О том, что ситуация в Беларуси важна для новой администрации США, подтверждает и факт встречи посла США в Беларуси





При этом, напомним, до Беларуси госпожа посол пока не доехала и вряд ли это сделает при Лукашенко. По неофициальной информации, возможность вручения верительных грамот Лукашенко, в отличие от некоторых других стран, в США не рассматривают.